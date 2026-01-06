Чому краще вимикати Wi-Fi на ніч / © pexels.com

Реклама

Сучасні технології тримають нас онлайн 24/7, однак дедалі більше фахівців радять свідомо обмежувати використання бездротових мереж у вечірній і нічний час. Регулярне вимикнення Wi-Fi перед сном може дати несподівано відчутні переваги — і ось чому.

Менше електромагнітного впливу

Бездротові пристрої постійно випромінюють електромагнітні хвилі, вплив яких на організм досі вивчається. Зменшивши контакт із ними вночі, ви створюєте для тіла умови для глибшого відновлення та повноцінного відпочинку.

Якісніший і глибший сон

Електромагнітні поля можуть негативно позначатися на сні, провокуючи безсоння, поверхневий відпочинок і відчуття втоми зранку. Вимкнений Wi-Fi знижує ризик порушень сну й допомагає організму відновлюватися ефективніше.

Реклама

Реальна економія електроенергії

Навіть у режимі очікування роутер і під’єднані до нього пристрої споживають електроенергію. Регулярне вимикнення Wi-Fi зменшує витрати на комунальні послуги та робить ваше споживання ресурсів більш екологічним.

Покращення цифрової гігієни

Постійний доступ до інтернету часто затягує у безцільне гортання стрічок і перегляд зайвого контенту пізно ввечері. Обмеживши Інтернет на ніч, ви формуєте здорові цифрові звички, знижуєте інформаційне перевантаження та підвищуєте власну продуктивність.

Додатковий рівень безпеки

Вимкнена домашня мережа вночі — це менше шансів для несанкціонованого доступу, зламів і кібератак, коли ви спите й не контролюєте систему.

Щоб перетворити вимикнення Wi-Fi на корисну звичку, достатньо налаштувати автоматичний графік на роутері або скористатися таймером для розетки. З часом це стане природним вечірнім ритуалом — таким самим, як вимкнення світла, — який подарує кращий сон, економію ресурсів і відчуття цифрового балансу.