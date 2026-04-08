Експерти розкрили сім фатальних помилок під час миття дзеркал, через які завжди залишаються розводи

Як помити дзеркало без розводів

Можливо, пишуть в RealSimple, причина криється у надто спрощеному підході: звичні методи прибирання можуть робити дзеркало ще бруднішим, а не чистішим. Тож ми запитали експертів з прибирання, на які помилки найчастіше натрапляють господині, і як їх виправити, щоб дзеркальна поверхня завжди блищала.

Не очищаєте дзеркало перед миттям

Це може здатися зайвим кроком, але він критично важливий для ідеального результату. Меліса Мейкер, засновниця Clean My Space і клінінгової компанії з Торонто, радить спершу видаляти пил сухою мікрофіброю, щоб не змочити його і не зробити ще більш липким.

«Щоб зменшити розводи, можна спочатку прибрати зубну пасту чи інші забруднення невеликою кількістю оцту або спирту — тоді інші частини дзеркала не будуть залишатися в смугах», — пояснює Мейкер.

Не використовуєте метод двох серветок

Брендон Плешек, клінер третього покоління і автор проєкту Clean That Up! , зазначає, що більшість людей протирають дзеркало лише один раз. Здається, що все чисто, але згодом з’являються розводи через залишкову вологу.

Вихід: дві серветки — одна для миття, інша для полірування. «Саме відсутність сухого промивання після миття залишає розводи. Це ключовий крок!», — наголошує Плешек.

Використовуєте неправильну або брудну серветку

Паперові рушники — найгірший варіант для дзеркал: залишають ворсинки і витрачаються даремно. Старі ганчірки теж погано всмоктують і залишають смуги.

Ідеально: чиста мікрофібра. Вона знімає жир і бруд, вбирає вологу і залишає дзеркало без розводів. Мейкер радить користуватися плоскою мікрофіброю і обов’язково чистою — не тією, якою ви витирали інші поверхні.

Розпилюєте засіб на серветку, а не на дзеркало

Незвично, але експерти радять: плюйте прямо на дзеркало. Так засіб повністю покриє поверхню, і нічого не пропуститься.

Є ризик, що рідина потрапить на рамку і залишить темні плями, але якщо працювати швидко, цього легко уникнути.

Недостатньо засобу для миття

Мейкер радить домашній варіант: половина води, половина білого оцту. Якщо є сильні забруднення, наприклад зубна паста, додайте чайну ложку кукурудзяного крохмалю — він м’яко зніме наліт, не дряпаючи скло.

Протираєте коловими рухами

Мейкер застерігає: кола розповсюджують бруд по очищеній поверхні. Краще S-подібний рух: зверху праворуч наліво, потім вниз — так розводів буде менше.

Йдете, не перевіривши результат

Останній крок: погляньте на дзеркало під кутом, бажано при світлі. Так простіше помітити смуги, які важко побачити при прямому погляді.