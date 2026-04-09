Експерти розповіли, чому не варто залишати ключ у замку на ніч: це може допомогти грабіжникам

Ключі в замку не можна залишати

Реклама

Багато людей переконані, що ключ, вставлений у замок зсередини, перетворює двері на неприступну фортецю. Проте екпсерти попереджають, що ця побутова звичка є ілюзорною. Вона не лише не гарантує реального захисту, але й створює серйозні ризики, які власники осель усвідомлюють лише тоді, коли стає надто пізно.

Міфи про захист від грабіжників

Найпоширеніший аргумент на користь ключа в замку — сподівання відлякати злодіїв. На практиці все навпаки: для професіонала це не перешкода, а інколи й підказка.

Наприклад, метод «підбивання» (бампінгу), що використовує спеціально підготовлений ключ і різкий удар, дозволяє вирівняти штифти замка та відчинити двері за лічені секунди. Ключ усередині може лише спростити маніпуляції з механізмом.

Реклама

Вставлений ключ може мимоволі допомогти зловмиснику. Використовуючи спеціальні тонкі інструменти, грабіжники можуть «зачепитися» за ваш ключ із зовнішнього боку і провернути його разом із механізмом, замість того, щоб підбирати складні комбінації до порожньої свердловини.

Небезпека для життя в екстрених ситуаціях

Критичним цей фактор стає під час пожежі, витоку газу або коли людині всередині стає зле. Якщо виникне потреба в терміновій допомозі, рятувальники, поліція або родичі з дублікатом не зможуть скористатися ним ззовні. У таких ситуаціях кожна секунда вирішальна, а заблокований замок змушує витрачати час на виламування дверей, що призводить до матеріальних збитків і, що найстрашніше, до втрати дорогоцінних митей для порятунку.

Ризик опинитися під зачиненими дверима

Особливо обережними слід бути власникам дверей, що зачиняються автоматично. Якщо ви на мить вийдете з квартири (наприклад, забрати пошту), а двері захлопнуться, наявність ключа в замку зсередини зробить ваш запасний комплект абсолютно марним. У такій ситуації допоможе лише професійний слюсар, послуги якого є тривалими та дорогими. Варто перевірити, чи обладнаний ваш замок фрикційним циліндром (аварійною функцією), який дозволяє відкривання з обох боків одночасно. Якщо такої функції немає — ви стаєте заручником власної звички.

Як справді убезпечити свою оселю

Експерти рекомендують замінити сумнівні звички на перевірені заходи безпеки:

Реклама