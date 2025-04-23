- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 37
- Час на прочитання
- 1 хв
Експерти розповіли, навіщо потрібно солити свій шампунь і як це правильно робити
Розкішне волосся — мрія кожної дівчини, але для цього потрібно докласти чимало зусиль. Залежно від типу, волосся може швидко втрачати об’єм і ставати масним. Щоб впоратися з цією проблемою, можна скористатися простим, але ефективним засобом — кухонною сіллю.
Хоча народні засоби догляду можуть викликати сумніви, деякі з них справді вражають результатом.
Додавання дрібки солі до шампуню допомагає боротися з масністю волосся, роблячи його свіжим. Важливо додавати сіль не до всієї упаковки, а на порцію шампуню на руці.
Проте, використовувати цей метод слід не частіше ніж раз на 10 днів, аби не пересушити волосся. Якщо після миття волосся починає свербіти, краще відмовитись від такого способу.
Існує ще один спосіб використання солі в шампуні: якщо засіб надто рідкий, сіль може допомогти загустити його. Лише невелика кількість цього компонента здатна виконати свою функцію, не пошкоджуючи волосся.
Для порівняння, концентрація солі в морській воді втричі більша, ніж у кухонній, що робить її безпечною для структури волосся.