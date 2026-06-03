Експерти розповіли про чотири поширені продукти, які роблять ваші зуби жовтими

Колір зубів / © Pixabay

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Навіть якщо чистити зуби двічі на день, деякі популярні продукти та напої можуть поступово змінювати їхній колір. Стоматологи попереджають: жовтизна зубів часто пов’язана не лише з гігієною, а й із щоденним раціоном.

Про це йдеться у матеріалі Іadbible.

З віком емаль поступово стирається, через що стає помітнішим дентин — внутрішній шар зуба, який має жовтуватий відтінок.

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Експерти назвали чотири продукти та напої, які найчастіше спричиняють потемніння емалі.

Темні ягоди

Чорниця, ожина, малина та інші ягоди містять багато антиоксидантів, але саме насичені пігменти можуть залишати сліди на зубах.

Стоматологи радять після вживання ягід полоскати рот водою, щоб темний сік не встиг закріпитися на емалі.

Вино

Йдеться не лише про червоне вино. За словами фахівців, червоні сорти містять таніни, які легко забарвлюють зуби, а біле вино через високу кислотність може сприяти появі жовтого нальоту.

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Кетчуп

У популярному соусі містяться спеції, зокрема куркума та кмин, які з часом також можуть впливати на колір зубів.

Стоматологи рекомендують дотримуватися регулярної гігієни ротової порожнини та не забувати про зубну нитку.

Газовані напої

Солодка газована вода шкодить зубам не лише через цукор. У багатьох напоях міститься велика кількість кислот, які руйнують емаль і сприяють появі плям.

Щоб зменшити вплив газованих напоїв на зуби, фахівці радять пити їх через соломинку та після цього полоскати рот водою.

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Також стоматологи нагадують, що на колір зубів впливають вік, куріння, травми зубів і недостатня гігієна. Змінювати колір з часом можуть і зубні протези.

Нагадаємо, близько у 75% людей зуби мудрості ростуть з ускладненнями, серед яких — запалення, прихований карієс, зміщення прикусу, сильний біль.

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