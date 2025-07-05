Експерти розповіли, що потрібно вилити всередину мікрохвильової печі, щоб позбутися неприємного запаху

Як прибрати неприємний запах з мікрохвильової печі / © unsplash.com

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Не потрібно терпіти цей неприємний запах — рішення набагато простіше, ніж здається. Звичайний столовий оцет легко допоможе швидко повернути мікрохвильовці чистоту та свіжість.

Цей простий кухонний помічник має унікальну здатність усувати навіть найстійкіші запахи. Все завдяки природній кислоті, яка розкладає молекули неприємних ароматів.

Щоб оновити мікрохвильовку, потрібні лише миска, вода та оцет — найпростіші інгредієнти, які завжди під рукою. Візьміть будь-яку жаростійку посудину, безпечну для мікрохвильовки.

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Наповніть її склянкою теплої води і додайте ложку білого оцту, акуратно перемішайте.

Поставте миску в центр камери, закрийте дверцята та увімкніть на максимальну потужність на 5 хвилин.

Вода закипить, і пар з оцтовою кислотою рівномірно розповсюдиться всередині, проникаючи у всі куточки й пори.

Коли таймер спрацює, почекайте ще кілька хвилин, не відкриваючи дверцята, щоб пар подіяв.

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Потім обережно дістаньте миску за допомогою прихваток.

Візьміть вологу губку або тканину і ретельно протріть всі внутрішні поверхні — забруднення і запахи легко відійдуть.

Залиште дверцята відкритими, щоб мікрохвильовка добре просохла.

В результаті ваша техніка буде чистою, без жодного натяку на неприємний запах, готовою радувати вас свіжістю та комфортом.

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