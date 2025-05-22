Експерти з фен-шуй назвали 4 місця в квартирі, де краще не вішати дзеркало

Дзеркало / © Pexels

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Дзеркала можуть кардинально змінити вигляд кімнати. Вони швидко збільшують світло і візуально розширюють простір. Але не всі місця в будинку підходять для їхнього розміщення. Існує кілька важливих правил, які допоможуть зробити ваш дім комфортнішим і гармонійнішим, а також уникнути негативної енергії.

Про це пише Frame My Mirror.

По-перше, не варто вішати дзеркала напроти безладу. Наприклад, якщо у вас у будинку є місце, де накопичується купа речей — пошта, іграшки, одяг — не ставте там дзеркало. Воно лише подвоїть цю безладність у відображенні. Наприклад, дзеркало напроти пральної зони або «зони скидання» сумок і взуття одразу при вході створить враження, що безладу стало вдвічі більше. А це не додасть затишку вашому дому.

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По-друге, не варто вішати дзеркала безпосередньо над ліжком або напроти нього. Фахівці з фен-шую вважають, що дзеркало над головою порушує відчуття спокою через «тяжкість» предмета, що висить над сном. А дзеркало навпроти ліжка може викликати неспокій через давні переконання: ніби душа під час сну може налякатися власного відображення. Навіть якщо це і не правда, то практично в темряві дзеркало може створювати дивні і лякаючі відблиски, які заважають заснути.

По-третє, не рекомендується розміщувати дзеркала на кухні. За правилами фен-шуй, ця зона не призначена для дзеркал, особливо над плитою. Крім езотеричних переконань, це не дуже практично: пар, бруд і жир з кухні швидко покриють дзеркало, і його доведеться часто чистити. Дзеркальний фартух — це гарна ідея, але не завжди зручна.

І нарешті, не слід ставити дзеркала прямо навпроти вхідних дверей. Якщо дзеркало буде стояти лицем до дверей, то «гарна енергія», що входить у дім, може відбиватися і виходити назад на вулицю. Краще розмістити дзеркало на стіні, що знаходиться збоку від дверей, так воно допоможе краще розподілити світло і енергію в кімнаті.

Звісно, це лише поради, і кожен обирає місця для дзеркал у своєму домі сам. Але якщо ви хочете створити у будинку гармонію і затишок, варто прислухатися до цих рекомендацій.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вимити дзеркало без розводів домашніми засобами.