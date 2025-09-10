Експерти з прибирання поділилися чотирма лайфгаками, які допоможуть тримати килим в чистоті

Як зберігати килим в чистоті / © unsplash.com

Регулярне видалення шерсті

Якщо у вас є домашні тварини, це правило має стати невід’ємною частиною прибирання. Накопичена шерсть робить килим складним для очищення, тому набагато простіше видаляти її систематично. Для цього можна скористатися скребком із гумовою насадкою — кілька проходів по килиму, і він знову стане бездоганно чистим. Довгі волоски легко прибрати щіткою для волосся, і килим виглядатиме як новий.

Липкий ролик для дрібного сміття

Дрібне сміття та пил легко збираються липким роликом для одягу. Він ефективно піднімає бруд навіть із довгого ворсу. Щоб отримати максимальний результат, переверніть килим і пройдіться пилососом з його зворотного боку — так видаляється пил, який залишився всередині.

Швидке видалення плям

Якщо на килим потрапила кава, чай або інша рідина, реагуйте відразу. Плями, що в’їдаються, потім складно вивести без професійної хімчистки. Промокніть рідину паперовим рушником або серветкою. Для темних плям приготуйте розчин із засобу для миття вікон та води у співвідношенні 1:2, нанесіть на забруднення, накрийте бавовняною тканиною і акуратно пропрасуйте — бруд перейде на тканину. Інші плями можна ефективно вивести сумішшю соди, рідини для миття посуду та столового оцту.

Захисне просочення килима

Як взуття можна обробити спеціальним засобом для відштовхування вологи та бруду, так само можна захистити килим. Для цього віддайте його до хімчистки або обробіть спеціальним засобом самостійно, дотримуючись інструкції виробника. Це значно полегшить подальший догляд і продовжить життя вашого килиму.