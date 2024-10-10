Експертка поділилася найефективнішими способами, як вберегти розрізані фрукти від потемніння

Часто можна помітити, що деякі фрукти після розрізання швидко темніють. Відбувається це через окислення. Це коли ферменти у фруктах піддаються впливу повітря, що призводить до ферментативної реакції, у результаті якої м’якоть стає коричневою.

Зареєстрована дієтологиня Сара Кітлі з онлайн-платформи Top Nutrition Coaching, що специалізується на персоналізованому харчуванні, розповіла, чому фрукти темніють, як цього запобігти і чи можна їх їсти.

Що спричиняє потемніння фруктів

Фрукти містять молекули, деякі з яких називаються ферментами. Саме ці ферменти викликають хімічні реакції всередині фрукта, і коли ви нарізаєте певні фрукти, вони піддаються впливу кисню в повітрі, ініціюючи реакцію. Ця реакція викликає потемніння.

Не всі фрукти схильні до такого зміни кольору. Але, за словами Кітлі, найчастіше таке можна побачити, якщо розрізати яблука, банани, груші, авокадо тощо.

Як зберегти нарізані фрукти, щоб вони не темніли

Запобігання потемнінню — це, по суті, спроба уповільнити ферментативну реакцію фруктів. За словами Кітлі, ви можете спробувати замочити фрукти, загорнути їх в щось або полити простим розчином меду та води.

В чому замочити фрукти, щоб не темніли

Є багато різних варіантів, коли справа доходить до замочування фруктів, щоб уповільнити процес потемніння. Ось найефективніші з них:

Лимонний сік, апельсиновий сік, ананасовий сік: 1 столова ложка на 1 склянку води, замочіть нарізані фрукти на 5 хвилин у суміші, злийте воду та поставте в холодильник, якщо не споживаєте одразу;

Лимонна кислота: 1 столова ложка лимонної кислоти на 1 склянку води, замочіть нарізані фрукти на 5 хвилин у суміші, злийте воду та поставте в холодильник;

Содова вода без цукру: 1 склянка холодної газованої води, замочіть нарізані фрукти на 5 хвилин у воді, злийте воду, а потім поставте в холодильник;

Звичайна холодна вода: 1 склянка крижаної води, замочіть нарізані фрукти на 5 хвилин у воді, злийте воду, а потім охолодіть;

Оцет: 1 столова ложка оцту на 1 склянку крижаної води, замочіть нарізані фрукти на 5 хвилин у суміші, злийте воду та поставте в холодильник.

Як довше зберегти фрукти, щоб вони не темніли, без замочування

Якщо вам потрібно зберегти половину авокадо для подальшого використання, і ви хочете, щоб м’якоть не набула неапетитного коричневого кольору, ось що пропонує Кітлі:

щільно загорніть невикористаний шматочок авокадо харчовою плівкою, утворюючи герметичний герметик, і переконайтеся, що він підходить щільно до авокадо;

зберігати в холодильнику до трьох днів;

ви можете помітити деяке потемніння, але метод обгортання має уповільнити процес окислення.

Кітлі радить, якщо можливо, залишити в авокадо кісточку перед зберіганням. Ви також можете спробувати занурити нарізане авокадо в холодну воду в герметичному контейнері з кришкою або промити м’якоть нарізаного авокадо лимонним соком або оливковою олією, щоб збільшити термін зберігання.

Додаткові поради щодо збереження свіжості фруктів

Ви можете спробувати розчинити дві столові ложки меду в одній склянці води. Замочіть нарізані фрукти в цій рідкій суміші приблизно на три хвилини. Злийте, а потім зберігайте в холодильнику, радить Кітлі.

Інший варіант – спробувати трюк із замочуванням у солоній воді:

Створіть розчин солі, розчинивши половину чайної ложки солі в одній чашці холодної води. Додайте в суміш нарізані фрукти і дайте просочитися кілька хвилин. Злийте, промийте, а потім охолодіть, поки не будете готові їсти.

Чи можна їсти яблука або інші фрукти, які потемніли

Кітлі зазначає, що хоча коричневі фрукти не завжди можуть мати апетитний вигляд, зазвичай їх абсолютно безпечно споживати.

Харчові відходи часто трапляються через ферментативний процес потемніння, але насправді він абсолютно природний. До того ж потемнівші фрукти все ще мають такий самий смак, як і до зміни кольору.

Тим не менш, Кітлі радить стежити за будь-якими фруктами, які мають цвіль, м’які плями або кислий запах.

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