Дата публікації
Категорія
Кількість переглядів
2315
Час на прочитання
3 хв

Ексречниця Зеленського розкрила шокувальні подробиці про Єрмака: чим він займався

Юлія Мендель заявила, що Єрмак займається магією і привозив для різних обрядів «магів» з Ізраїлю, Грузії та Латинської Америки.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Андрій Єрмак

Андрій Єрмак / © Associated Press

Колишня речниця президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що екскерівник Офісу президента Андрій Єрмак займається магією і робив різні езотеричні обряди.

Про це Мендель написала у Facebook.

Вона пригадала, що 2019 року в Офіс президента на брифінгу журналіст запитав Єрмака, що той робив на кладовищі.

«Це питання журналіст повторив кілька разів, тому я все добре розчула. Таке питання я чула вперше в своєму житті, воно залишилося поігнорованим, а матеріалу я так ніколи і не знайшла», — згадує ексречниця Зеленського.

Мендель розповіла, що 2020 року один міністр прийшов до неї з інформацією, що Єрмак займається магією. Міністр не вдавався в подробиці, але був дуже наляканим.

2023 року «людина з важливої служби» розповіла їй, що Єрмак нібито привозив магів з Ізраїлю, Грузії і якоїсь країни Латинської Америки для магічних ритуалів.

«2024 року людина з езотеричної сфери розповіла мені, що маги Єрмака палять якісь трави, збирають воду з трупів і роблять якісь ляльки, які він складує в певну скриню. Мовляв, у тій особливій скрині — уже самі мерці. Тепер про це публічно говорять правоохоронці і навіть народні депутати (Ярослав Железняк)», — зазначила Мендель.

Також вона пригадала, як європейський фінансист з однієї світової організації розповів їй про короля однієї африканської країни, який радився щодо державних питань з духами дерев, а одного разу не допустив європейського інвестора будувати завод, щоб не розгнівати духа річки.

«Цей же король дзвонив у нацбанк країни і вказував, яку вписувати у звіти інфляцію і які цифри на ВВП. Порівняння очевидні. Єрмак міг би працювати з професіоналами в політиці і економіці, читати книжки і розвивати навички політика/чиновника. Натомість, він намагався блокувати чи використовувати енергії інших людей, як він собі це уявляв. Не здивуюся, що більшість статистики була теж понівечена під його керівництвом, як у короля з ВВП і інфляцією. Тут паралелі однакові. Розумію, що в політиці одними мізками не виграти. Але і без них — теж нікуди», — зазначила колишня речниця президента.

Крім того, Мендель стверджує, що в українській політиці Єрмак — «далеко не єдиний, хто практикує магічні ритуали».

Реакція соцмереж

Тим часом у соцмережах українці з гумором відреагували на чутки про такі дивні захоплення колишнього «всемогутнього» голови ОП.

Facebook Дмитро Биков

Facebook Дмитро Биков

Блогер Богдан Процишин з гумором коментує «темні захоплення» Єрмака.

Процишин Богдан

Процишин Богдан

Так, на думку соцмереж, міг виглядати Офіс президента за Єрмака.

Відомий український письменник Андрій Кокотюха питає, чи є книга Єрмака, де той ділиться отриманим досвідом, і навіть придумав ексглаві ОП нове прізвище — Єрмаг.

Нардепка Мар’яна Безугла похвалилася, що має «раціональне мислення» і не вірить у магію.

Нагадаємо, що 2 грудня 2025 року в інтерв’ю Радіо Свобода Юлія Мендель заявила, що саме Андрій Єрмак у 2022-му переконав президента Володимира Зеленського, що повномасштабного вторгнення РФ не буде, через що підготовка до нього блокувалася.

Також Мендель стверджувала, що Андрій Єрмак ще у 2019 році цікавився тим, як самому стати президентом України. Вона назвала Єрмака «дуже небезпечною людиною».

Дата публікації
Кількість переглядів
2315
