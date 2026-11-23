Космос Фото ілюстративне / © Pixabay

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Колишній інженер аерокосмічної галузі Марк Девідсон заявив, що чотири події можуть свідчити про наближення кінця світу. Свою теорію він виклав ще 2014 року в книзі, а тепер стверджує, що війна за участю Ірану та закриття Ормузької протоки можуть означати початок другого етапу передбаченого ним сценарію.

Про це Девідсон розповів в інтерв’ю Daily Mail.

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«Ми зараз перебуваємо просто на межі», — заявив він.

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У книзі Daniel Revisited: Discovering the Four Mideast Signs Leading to the Antichrist («Переосмислення Даниїла: чотири близькосхідні ознаки, що ведуть до Антихриста») автор зіставляє історичні події з біблійними пророцтвами з Книги Даниїла (розділи 7 і 8) та Одкровення Івана Богослова (розділ 6).

Девідсон вважає, що ці біблійні тексти описують одну послідовність подій, а всі чотири етапи можуть реалізуватися вже протягом найближчих кількох років.

Які чотири ознаки наближення кінця світу назвав Девідсон

Зміна влади в Іраку

Першу подію Девідсон пов’язує зі зміною політичного устрою Іраку у 2003–2005 роках. Він проводить паралель із крилатим левом із Книги Даниїла (7:4), який стає на ноги, як людина, і отримує людське серце.

На думку автора, лев символізує Вавилон, територія якого розташовувалася на землях сучасного Іраку. Перетворення тварини він трактує як перехід країни від жорстокої диктатури до більш цивілізованої системи управління.

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Девідсон стверджує, що спостерігав за цими змінами та побачив у них точне виконання першого пророцтва.

Військове просування Ірану

Саме цей етап, на думку Девідсона, може розпочинатися зараз. Він пов’язує Іран із бараном із двома рогами, описаним у Книзі Даниїла (8:20). Два роги автор трактує як символ верховного лідера Ірану та Корпусу вартових Ісламської революції.

Рух барана на захід, північ і південь Девідсон інтерпретує як передбачення іранських військових вторгнень. На його думку, те, що іранський режим вистояв після атак США та Ізраїлю, також відповідає описаному сценарію.

Автор припускає, що Тегеран може вдатися до наступальних дій, коли побачить сприятливу можливість. Зокрема, якщо США відмовляться від подальшого протистояння, а Ізраїль буде втягнутий в інші регіональні конфлікти.

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Девідсон також звернув увагу на сезонність військових операцій у регіоні. Він прогнозує можливе просування Ірану в період із грудня до березня, не виключаючи початку вже у грудні.

Окремо він пов’язує закриття Ормузької протоки зі скороченням світових запасів нафти. За його оцінкою, запаси, які становили 1,2 млрд барелів, можуть наблизитися до нуля.

Різке подорожчання зерна та дефіцит продовольства

Цей етап Девідсон пов’язує з вершником на чорному коні з Одкровення Івана Богослова (6:5–6).

У своїй інтерпретації він вважає його символом різкого зростання цін на зерно та серйозного продовольчого дефіциту. Ситуацію, на його думку, можуть погіршити перебої з постачанням добрив через Ормузьку протоку.

Поява Антихриста

Останній етап Девідсон пов’язує з образом «малого рога» з Книги Даниїла (8:8–9). Він трактує його як Антихриста — постать, яка, за його переконанням, уже народилася.

Автор припускає, що ця людина з’явиться із Сирії та спробує відновити колишню ісламську імперію перед періодом Великої скорботи.

Чому Девідсон почав досліджувати біблійні пророцтва

За словами Девідсона, поштовхом до його досліджень стали терористичні атаки 11 вересня 2001 року у США. Вони змусили його переглянути власні уявлення про біблійні пророцтва щодо кінця світу.

«Саме 11 вересня спонукало мене до цього», — розповів він.

До 2003 року, приблизно через 16 місяців після терактів, Девідсон уже сформував основну концепцію своєї теорії.

Він також зазначив, що під час досліджень спирався на досвід чотирьох десятиліть роботи в оборонній та космічній галузях. Свою концепцію він розглядав як гіпотезу, яку потрібно перевіряти.

За словами автора, після початку війни 28 лютого інтерес до його книги на Amazon зріс. Водночас Девідсон запевняє, що його мета — не заробіток, а попередження християнської спільноти.

Варто зазначити, що наведені твердження є особистою релігійною інтерпретацією Девідсона, а не підтвердженим науковим прогнозом чи доказом наближення кінця світу.

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