Ель-Ніньйо б'є рекорди: аномальне явище може тривати до літа 2027 року

Океан нагрівається до рекордних значень

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Нинішній Ель-Ніньйо ще не досяг піку, але вже встановив температурний рекорд. За прогнозами моделей, аномально тепла вода в Тихому океані може зберігатися ще кілька місяців, а вплив явища — відчуватися далеко 2027 року.

Про це пише gizmodo.

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Температура поверхні води в тропічній частині Тихого океану протягом кількох тижнів залишається рекордно високою. Очікується, що пік нинішнього «супер-Ель-Ніньйо» припаде на грудень, однак кліматичні моделі вказують, що явище може виявитися незвично тривалим.

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У середині вересня температура поверхні океану в районі Ніньйо 3.4 — ключовій зоні Тихого океану, яку використовують для визначення Ель-Ніньйо та Ла-Нінья — була на 5,49 градуса за Фаренгейтом (3,05 градуса за Цельсієм) вищою за середній показник.

Це перевищило рекорд температури, зафіксований під час дуже сильного Ель-Ніньйо 2015–2016 років. Тоді пік явища припав лише на листопад 2015 року. Нинішній Ель-Ніньйо вже перевищив цей показник, хоча до його прогнозованого піку ще кілька місяців.

Більше того, явище продовжує швидко посилюватися.

Найновіший сезонний прогноз Європейського центру середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) показує, що температура в районі Ніньйо 3.4 може досягти піку приблизно 7,2 градуса за Фаренгейтом (4 градуси за Цельсієм) вище норми у грудні.

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Рекордне тепло може зберігатися пів року

Моделі прогнозують, що температура поверхні океану може залишатися на рекордному рівні шість місяців поспіль. За словами метеоролога Бена Нолла, це може означати, що вплив Ель-Ніньйо на погоду триватиме довше, ніж зазвичай, і пошириться далеко на 2027 рік.

«Я думаю, що темпи зниження прискоряться до травня, але, враховуючи, наскільки великими є аномалії, явище може повністю завершитися лише влітку», — написав Нолл.

За його словами, нові сезонні прогнози ECMWF показують шість місяців поспіль рекордних умов Ель-Ніньйо, а пік може перевищити 4 °C у грудні.

«Це явище демонструє ознаки того, що потенційно може затягнутися до 2027 року, а вплив Ель-Ніньйо на погоду триватиме протягом весни», — зазначив метеоролог.

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Як Ель-Ніньйо впливає на погоду

Зазвичай епізоди Ель-Ніньйо тривають від дев’яти до 12 місяців. Найдовший за сучасними спостереженнями тривав 18 місяців, зазначає NOAA.

Ель-Ніньйо змінює погодні умови в різних частинах світу та підвищує середню температуру на планеті. Тому чим довше триває явище, тим довше можуть зберігатися його наслідки.

Хоча кожен Ель-Ніньйо розвивається по-різному, сильніші явища частіше супроводжуються очікуваними екстремальними погодними проявами.

Наприклад, в Австралії, Індонезії та деяких районах Південної Азії під час Ель-Ніньйо зростає ризик сильної посухи. Водночас інші регіони, зокрема південь США та частини західної Південної Америки, можуть зіткнутися з рекордними опадами.

Фактично Ель-Ніньйо змінює ймовірність виникнення екстремальної та аномальної погоди. Це може мати серйозні наслідки для людей, екосистем і світової економіки.

Фінансові наслідки явища можуть відчуватися навіть через роки після його завершення. Дослідження показують, що Ель-Ніньйо може спричиняти втрати світових доходів на трильйони доларів.

За оцінками експертів, нинішній винятково сильний і тривалий Ель-Ніньйо може коштувати світовій економіці щонайменше 7,2 трлн доларів протягом наступних п’яти років.

2027 рік може стати найспекотнішим в історії

Через відкладений вплив Ель-Ніньйо на глобальні температури вчені дедалі більше впевнені, що 2027 рік може стати найспекотнішим за всю історію спостережень.

Чим довше явище триватиме наступного року, тим сильнішим може бути його внесок у підвищення глобальної температури.

У такому разі 2027-й може не просто перевищити нинішній температурний рекорд, встановлений у 2024 році, а суттєво його побити.

Водночас остаточні наслідки нинішнього Ель-Ніньйо поки що невідомі. До прогнозованого піку явища залишаються місяці, але дані вже вказують на надзвичайно сильний, тривалий і впливовий Ель-Ніньйо, який може стати безпрецедентним за масштабом.

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