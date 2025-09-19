- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 36
- Час на прочитання
- 2 хв
Елегантна стрижка з 90-х, яка знову в трендах: підкреслює красу й підходить абсолютно всім
Ця зачіска додає локонам об’єму, підходить будь-якому типу волосся та формі обличчя.
Мода циклічна, і 2025 рік підтверджує це знову. На модний олімп повертається культова стрижка з 90-х — C-Cut, її ще називають «перехресною стрижкою». Вона вже стала фаворитом у соцмережах і салонах краси, адже поєднує легкість, стиль та універсальність.
Що таке стрижка C-Cut
C-Cut — це багатошарова стрижка, у якій пасма м’яко загинаються всередину, утворюючи плавний контур, схожий на букву «C». Зазвичай шари починаються від підборіддя та обрамлюють обличчя, створюючи природний об’єм і рух. Головна перевага перехресної стрижки — збереження довжини волосся та надання йому динаміки й легкості.
Чому ця стрижка стала хітом у всьому світі
Стиль 90-х переживає друге народження, і C-Cut чудово відповідає цьому настроєві. Вона має сучасні варіації та заодно підкреслює жіночність, залишаючись практичною.
Крім того, ця стрижка універсальна, адже вона пасує як власницям тонкого прямого волосся, так і тим, хто має густі локони. Завдяки багатошаровості пасма не звисають, а навпаки — набувають об’єму біля коренів і текстури по всій довжині.
Кому пасує стрижка C-Cut
Секрет популярності перехресної стрижки в тому, що вона личить абсолютно всім. Незалежно від форми обличчя чи типу волосся, майстер зможе адаптувати стрижку під індивідуальні риси. Саме тому стилісти все частіше рекомендують C-Cut своїм клієнткам як сучасний і завжди актуальний варіант.