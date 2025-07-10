Елегантність і стиль після 50: найкращі стрижки для власниць квадратної форми обличчя

Які стрижки для квадратного обличчя / © www.freepik.com/free-photo

Реклама

Жінки після 50 років можуть мати більш витончений і довершений вигляд, варто лише правильно вибрати зачіску. Особливо це актуально для тих, у кого квадратна форма обличчя з виразним підборіддям та широкою лінією щелепи. Такі риси надають образу сили та характеру, але потребують м’якого візуального балансу. Стилісти вибрали чотири стрижки для жінок зрілого віку, які здатні візуально пом’якшити риси обличчя, зробити його молодшим та освіжити загальний образ. Розповідаємо, які найкращі варіанти зачісок, що ідеально пасують жінкам за 50 із квадратною формою лиця.

М’які хвилі

Які стрижки для квадратного обличчя / © Mixnews

Довгі чи середні хвилі чудово маскують різкі кути та пом’якшують загальну геометрію обличчя. Особливо ефектний вигляд мають натуральні локони з теплими відтінками блонду чи карамелі. Такий стиль робить образ більш легким, романтичним і динамічним. Вільні хвилі на локонах підходять для будь-якого типу волосся, а легке градуювання додає їм об’єму без укладання.

Боб із легкою завивкою

Які стрижки для квадратного обличчя / © Mixnews

Класичний градуйований боб — це універсальний вибір для жінки за 50. Якщо додати м’яку хімічну завивку, то волосся стане об’ємнішим, а чітка лінія щелепи буде здаватися менш різкою. Для досягнення кращого ефекту використовуйте легке мелірування, воно надає зачісці глибини. Боб візуально подовжує шию та робить образ більш витонченим, особливо якщо кінці волосся трохи закручені всередину.

Реклама

Прямий боб із текстурованим чубчиком

Які стрижки для квадратного обличчя / © Mixnews

Тупий боб із рваним чи асиметричним чубчиком — чудовий варіант для жінок, які не хочуть витрачати багато часу на укладання. Така стрижка пом’якшує лінію чола й водночас акцентує увагу на очах. Для гладкості локонів достатньо нанести трохи сироватки або кондиціонера без змивання. Рваний чубчик робить образ динамічнішим і додає живої енергії в загальний аутфіт.

Піксі з косим чубчиком

Які стрижки для квадратного обличчя / © Mixnews

Класична піксі з об’ємом у верхній частині голови і подовженим чубчиком збалансує геометрію квадратного обличчя. Така стрижка додає висоти та візуально витягує контур. Її легко укладати за допомогою мусу, гелю чи текстурувального спрею. Піксі ідеально підходить для жінок з тонким волоссям, адже додає об’єму і форми без складного укладання.