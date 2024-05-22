Еліксир для полуниці: чим підживити кущі, щоб ласувати солодкими ягодами до самої осені

Чому не родить полуниця і як цьому запобігти: поради досвідчених городників.

Напевно, полуниця – одна з найвибагливіших ягід, але така бажана для кожного ласунчика. Та щоб її виростити на своєму городі, доводиться прикладати чимало зусиль. Іноді кущі зовсім не радують урожаєм, ягід взагалі може не бути або виростають дуже дрібні й кислі. Однак досвідчені українські господарі знають, як отримати багатий урожай полуниці. Тому радо поділилися своїми секретами вирощування цієї смачної ягоди. Розповідаємо, чому не родить полуниця і як цьому запобігти, чим підживити наприкінці травня, щоб солодкі ягоди росли до самої осені.

Чому немає врожаю полуниці: які причини

Неправильний сорт. Є такі сорти полуниці, які мають гарну пишну зелень, але дають дрібні ягоди, такі кущі називають бур’янами.

Є такі сорти полуниці, які мають гарну пишну зелень, але дають дрібні ягоди, такі кущі називають бур’янами. Обірваний цвіт. Нечесні продавці можуть продавати розсаду полуниці з обірваним цвітом, тому ягід від таких кущів у перший сезон не слід чекати. Ремонтантних сортів це не стосується, бо у них цвітіння практично безперервне.

Нечесні продавці можуть продавати розсаду полуниці з обірваним цвітом, тому ягід від таких кущів у перший сезон не слід чекати. Ремонтантних сортів це не стосується, бо у них цвітіння практично безперервне. Осіння полуниця. Якщо ви садили кущі пізно восени, то наступного року ягід від них не буде. Оскільки полуниця закладає бруньки під осінь, а пізно висаджені кущі не встигають цього зробити, бо основні сили витрачають на адаптацію.

Якщо ви садили кущі пізно восени, то наступного року ягід від них не буде. Оскільки полуниця закладає бруньки під осінь, а пізно висаджені кущі не встигають цього зробити, бо основні сили витрачають на адаптацію. Молоді кущі. Така розсада не дає у перший рік ягід, тому треба чекати до наступного сезону.

Така розсада не дає у перший рік ягід, тому треба чекати до наступного сезону. Погодні умови. Полуниця закладає квіткові бруньки за сприятливих погодних умов. Температура повинна бути не вищою за +15, тож, якщо початок осені – сухий і спекотний, врожаю в наступному сезоні може не бути.

Чим підживити полуницю наприкінці травня, щоб солодкі ягоди були до самої осені

Це справжній еліксир для полуниці, після такого підживлення кущі плодоноситимуть до самої осені.

Для приготування добрива знадобиться:

10 літрів гарячої води,

1/2 чайної ложки борної кислоти,

1/5 чайної ложки марганцю,

10 крапель настоянки йоду,

3 столові ложки нашатирю.

У відро гарячої води, не окропу, треба додати марганець і борну кислоту, все добре перемішати, щоб повністю розчинився порошок. Потім насипаємо нашатир і йод, знову ретельно розмішуємо, даємо розчинові охолонути.

Підживлення треба вносити під кожен кущ полуниці по півлітровій банці. Розчин необхідно використовувати відразу, бо через кілька годин від нього не буде жодної користі. Таким підживленням поливають полуницю лише один раз наприкінці травня. Добриво стимулює ріст і розвиток, підвищує імунітет рослини, захищаючи від грибків, гнилі та шкідливих комах.

3 поради, щоб збільшити врожай полуниці

Треба прогнати з ділянки суничного довгоносика, адже він псує квіти та ягоди. Для цього необхідно взяти по 100 грамів гірчиці, листя тютюну й господарського мила, залити 5 літрами води й довести до кипіння. Після охолодження відвар проціджують і обприскують кущі полуниці. Для підживлення кущів найкраще використовувати компост, перегній, золу та гумус. Варто пам’ятати, що азотисті добрива треба вносити лише весною, а калійно-фосфатні – двічі до осені. Під час спеки полуницю треба обов’язково поливати, інакше ягоди будуть кислими та дрібними.

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