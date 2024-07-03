Енергетичні вампіри за знаком зодіаку: ці люди виснажують усіх навколо

Деякі зі знаків зодіаку мають неймовірний вплив на оточуючих, але використовують це собі на користь. Ці люди вдаються до різноманітних видів маніпуляцій, аби домогтися свого. Розповідаємо, які знаки зодіаку досить часто стають енергетичними вампірами, щоб контролювати інших.

Скорпіони

Люди цього знаку зодіаку мають потужну трансформаційну енергетику. Що не дивно, бо їхнім управителем є планета Плутон, яка відповідає за зміни, часто дуже руйнівні та неприємні. Тому люди цього знаку можуть виснажувати інших, бо хочуть контролювати все і всіх. А тим, хто з ними не згоден, вони будуть мститися з особливою насолодою.

Риби

Це дуже емоційний та чутливий знак зодіаку, та коли він не домагається свого, починає грати на почуттях оточуючих. Риби можуть істерити, кричати й плакати, аби було по-їхньому. Якщо це не допомагає, вони можуть увімкнути маніпуляцію мовчання, що дуже дратує інших. І зазвичай вони домагаються свого, бо не кожен витримає такий терор.

Леви

Це владний та самовпевнений знак, яким усі повинні захоплюватися. І якщо із цим хтось не згоден, Лев може легко вдатися до енергетичного вампіризму. Він буде виснажувати маніпуляціями та умовами до тих пір, поки не стане хазяїном ситуації. Леви перетворюються на милих та лагідних створінь лише тоді, коли знають, що їх люблять.

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