Енергетичні союзники кожного знаку зодіаку: дізнайтесь квітку та число, які завжди будуть вам допомагати в житті

Енергетичні союзники кожного знаку зодіаку / © unsplash.com

Нумерологія та астрологія тісно переплетені, тому кожен знак Зодіаку має свій унікальний астрокод — число, яке визначає його характер, наділяє особливою енергією та формує життєві риси. За цим кодом кожен знак також має свій енергетичний квітковий союзник — рослину, яка підсилює його внутрішню силу, відображає символіку та природу, а ще приносить щастя і душевну гармонію.

Дізнайтеся, яка рослина стане вашим енергетичним союзником.

Овен (астрокод 8) — жимолость

Екзотична жимолость із сильним і неповторним ароматом, практично незнищенна. Вона символізує наполегливість і гнучкість, як і сам Овен та його число 8.

Телець (астрокод 6) — польовий мак

Цей квітучий символ природності та радості життя відображає гедонізм Тельця. Яскраво-червоний мак асоціюється зі пристрастю, боротьбою та насолодою, яку Венера дарує своєму знаку.

Близнюки (астрокод 5) — лаванда

Лаванда заспокоює, освіжає і відновлює енергію завдяки своєму ніжному аромату. Її поєднання класичних і сучасних ліній чудово відображає мінливу, дотепну природу Близнюків та енергію Меркурія.

Рак (астрокод 2) — біла троянда

Ніжна і елегантна, біла троянда символізує чисту любов, турботу та глибокі емоції, що іноді важко контролювати. Вона належить Раку і підкреслює вплив Місяця на його життя.

Лев (астрокод 1) — соняшник

Соняшник, як символ Сонця, уособлює життєву силу, впевненість у собі та енергійний ентузіазм Лева. Подібно до цього квітки, Лев тягнеться до світла та джерел енергії.

Діва (астрокод 5) — лютик

Простий і досконалий, лютик відображає скромність і практичність Діви. Його жовтий колір символізує молодість і ясність, які Меркурій приносить цьому знаку.

Терези (астрокод 6) — орхідея

Елегантна і витончена орхідея символізує гармонію, гламур і ніжність. Це квітка Венери, яка підтримує Терезів у прагненні до краси і балансу.

Скорпіон (астрокоди 8 та 9) — півонія

Півонія символізує пристрасть (8), таємничість і внутрішню боротьбу (9). Її енергія наповнена силою Марса і містичною глибиною Нептуна, роблячи знак емоційно сильним і насиченим енергією трансформації.

Стрілець (астрокод 3) — гвоздика

Гвоздика зачаровує своїм ароматом і яскравою красою, символізуючи оптимізм, віру та життєрадісність. Юпітер наділяє Стрільця цими якостями, допомагаючи йому знаходити радість і натхнення в кожному дні.

Козеріг (астрокод 4) — анютині вічка

Анютині вічка уособлюють унікальну красу та стійкість. Під покровом Сатурна Козеріг набирає сили витримувати будь-які труднощі. Ці квіти цвітуть тихо, але невпинно, відображаючи терпіння та витримку знаку.

Водолій (астрокод 7) — гладіолус

Вертикальна, стримана форма гладіолуса та його мечоподібне листя відображають сміливість і готовність йти всупереч очікуванням. Уран наповнює цей знак оригінальністю та непередбачуваністю, роблячи Водолія справжнім новатором.

Риби (астрокод 9) — лотос

Лотос символізує духовну чистоту та внутрішню мудрість. Незважаючи на каламутні води навколо, він залишається непорушним і чистим — так само, як Риби вчаться зберігати світло душі навіть у темряві.