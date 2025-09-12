- Дата публікації
Енергетичні союзники кожного знаку зодіаку: дізнайтесь квітку та число, які завжди будуть вам допомагати в житті
Кожен знак зодіаку має свої потужні енергетичні підтримки. Відкрийте для себе свій квітковий символ і число, які завжди будуть надихати й оберігати вас у житті.
Нумерологія та астрологія тісно переплетені, тому кожен знак Зодіаку має свій унікальний астрокод — число, яке визначає його характер, наділяє особливою енергією та формує життєві риси. За цим кодом кожен знак також має свій енергетичний квітковий союзник — рослину, яка підсилює його внутрішню силу, відображає символіку та природу, а ще приносить щастя і душевну гармонію.
Дізнайтеся, яка рослина стане вашим енергетичним союзником.
Овен (астрокод 8) — жимолость
Екзотична жимолость із сильним і неповторним ароматом, практично незнищенна. Вона символізує наполегливість і гнучкість, як і сам Овен та його число 8.
Телець (астрокод 6) — польовий мак
Цей квітучий символ природності та радості життя відображає гедонізм Тельця. Яскраво-червоний мак асоціюється зі пристрастю, боротьбою та насолодою, яку Венера дарує своєму знаку.
Близнюки (астрокод 5) — лаванда
Лаванда заспокоює, освіжає і відновлює енергію завдяки своєму ніжному аромату. Її поєднання класичних і сучасних ліній чудово відображає мінливу, дотепну природу Близнюків та енергію Меркурія.
Рак (астрокод 2) — біла троянда
Ніжна і елегантна, біла троянда символізує чисту любов, турботу та глибокі емоції, що іноді важко контролювати. Вона належить Раку і підкреслює вплив Місяця на його життя.
Лев (астрокод 1) — соняшник
Соняшник, як символ Сонця, уособлює життєву силу, впевненість у собі та енергійний ентузіазм Лева. Подібно до цього квітки, Лев тягнеться до світла та джерел енергії.
Діва (астрокод 5) — лютик
Простий і досконалий, лютик відображає скромність і практичність Діви. Його жовтий колір символізує молодість і ясність, які Меркурій приносить цьому знаку.
Терези (астрокод 6) — орхідея
Елегантна і витончена орхідея символізує гармонію, гламур і ніжність. Це квітка Венери, яка підтримує Терезів у прагненні до краси і балансу.
Скорпіон (астрокоди 8 та 9) — півонія
Півонія символізує пристрасть (8), таємничість і внутрішню боротьбу (9). Її енергія наповнена силою Марса і містичною глибиною Нептуна, роблячи знак емоційно сильним і насиченим енергією трансформації.
Стрілець (астрокод 3) — гвоздика
Гвоздика зачаровує своїм ароматом і яскравою красою, символізуючи оптимізм, віру та життєрадісність. Юпітер наділяє Стрільця цими якостями, допомагаючи йому знаходити радість і натхнення в кожному дні.
Козеріг (астрокод 4) — анютині вічка
Анютині вічка уособлюють унікальну красу та стійкість. Під покровом Сатурна Козеріг набирає сили витримувати будь-які труднощі. Ці квіти цвітуть тихо, але невпинно, відображаючи терпіння та витримку знаку.
Водолій (астрокод 7) — гладіолус
Вертикальна, стримана форма гладіолуса та його мечоподібне листя відображають сміливість і готовність йти всупереч очікуванням. Уран наповнює цей знак оригінальністю та непередбачуваністю, роблячи Водолія справжнім новатором.
Риби (астрокод 9) — лотос
Лотос символізує духовну чистоту та внутрішню мудрість. Незважаючи на каламутні води навколо, він залишається непорушним і чистим — так само, як Риби вчаться зберігати світло душі навіть у темряві.