Критичні години для енергосистеми: коли краще не вмикати потужні електроприлади / © unsplash.com

Про це повідомили у «Полтаваобленерго». Попри проведені роботи з відновлення та стабілізації мереж, ситуація в енергосистемі України залишається складною. Фахівці наголошують: стабільність залежить не лише від професійної роботи енергетиків, а й від свідомої поведінки споживачів.

Протягом доби існують періоди, коли навантаження на мережу різко зростає. У такі години навіть незначне перевищення споживання може спровокувати аварійні відключення або посилення обмежень.

Енергетики виокремлюють два критичні часові відрізки:

від 7:00 до 9:00 — коли люди масово прокидаються, готують сніданки та збираються на роботу чи навчання;

від 17:00 до 21:00 — коли більшість повертається додому й активно користується побутовою технікою.

Найбільше навантаження фіксується саме у вечірній період. Одночасна робота електрочайників, мікрохвильових печей, електроплит, бойлерів і пральних машин створює значний тиск на мережу. Якщо така ситуація повторюється масово, це може призвести до перевантаження не лише в межах окремого будинку, а й цілого району.

Фахівці попереджають: паралельне використання кількох потужних приладів навіть в одній оселі здатне викликати локальні перебої. У масштабах громади це загрожує аварійними відключеннями.

Щоб зменшити ризики, рекомендується:

уникати одночасного вмикання кількох енергоємних пристроїв у пікові години;

переносити прання та миття посуду на нічний час;

користуватися електроплитами, бойлерами й обігрівачами після 21:00;

планувати побутові справи так, щоб розподіляти навантаження рівномірно.

Такі прості кроки допомагають зберігати баланс у мережі та знижують ймовірність тривалих відключень. Кожен відкладений цикл прання чи вимкнений зайвий прилад у години максимуму споживання — це внесок у стабільність електропостачання для лікарень, об’єктів критичної інфраструктури та житлових будинків.