Естонія обмежує авіарух на кордоні з Росією: що відомо

Наразі не відомо, як довго триватимуть обмеження польотів.

Літак.

Літак. / © Associated Press

Естонія тимчасово заборонила польоти вздовж усього східного кордону. Це пов'язано з активністю російських військ, а також з атакою українських дронів у Ленінградській області вночі проти 12 вересня.

Про це повідомляє ERR.

Обмеження на польоти в забороненій зоні діятимуть щодня протягом найближчих тижнів - від 20:00 до 07:00 на висоті до 6000 метрів. Як довго діятимуть ці обмеження, невідомо. Втім, обмежується лише частина авіаактивності.

“Наприклад, хто звертається до нас і обґрунтовує свої дії, як, наприклад, Департамент поліції минулої ночі, коли вони шукали зниклу людину за допомогою дрона, – можуть продовжувати роботу. Ми запроваджуємо захід для того, щоб в операторів спостереження було менше об'єктів для відстеження”, – пояснив командувач ВПС Естонії Рійво Валге.

Запровадження такої забороненої зони пов'язане з необхідністю Сил оборони найближчими тижнями проводити в цьому районі детальніший повітряний нагляд, тренувальні заходи і гнучкішу охорону повітряного простору, при цьому забезпечуючи безпеку авіаруху.

"Ми отримали інформацію, що повітряний простір Петербурга було закрито через атаку. Ми уважно спостерігали за російськими літаками і вертольотами біля наших кордонів і посилили свої можливості спостереження. Це сталося саме минулої ночі (11 вересня – ред.)", – пояснив Валге.

Зазначається, що обмеження також торкнулися роботи авіалінії Гельсинкі-Тарту.

Військові наголошують, що наразі для Естонії відсутня безпосередня і негайна військова загроза. Однак у регіоні зросла частота повітряних інцидентів, спричинена військовими діями Росії проти України.

Нагадаємо, після атаки дронів РФ Польща обмежила авіарух від 10 вересня до 9 грудня. Йдеться про обмеження вздовж кордону з Україною та Білоруссю. Зазначається, що від заходу до сходу сонця діє повна заборона польотів у зоні EP R129 - за винятком військових повітряних суден. 

