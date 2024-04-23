Еталонні стрижки на коротке волосся: роблять образ жіночним і неймовірно розкішним

Якщо ви власниця тонкого й ослабленого волосся, вам неодмінно варто вибрати одну з цих стрижок, і ось чому. Нині новітні методи стрижки дають змогу створювати ідеальні образи зі стильними та об’ємними зачісками на тонке волосся, яке не має густоти. А подовжений чубчик увиразнить вашу красу, зробить загальний аутфіт грайливим і водночас розкішним. Ці зачіски підходять для волосся будь-якої структури і всіх типів обличчя. Розповідаємо, які сучасні еталонні стрижки на коротке волосся рекомендують стилісти всім без винятку жінкам.

Короткий боб із чубчиком набік

Які еталонні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Це топова стрижка, яка стала вибором номер один в усьому світі. Що не дивно — боб може повністю змінити образ будь-якої жінки. З такою зачіскою кожна представниця прекрасної статі почуватиметься королевою. Стрижка універсальна, підходить до всіх типів обличчя і структури волосся. А косий чубчик надасть обличчю молодості та витонченості, маскуючи всі вікові зміни на шкірі. Зачіска абсолютно не потребує укладання за рахунок текстурних пасом, які лягають у правильну структуру відразу після миття локонів.

Коротке каре з косим чубчиком

Які еталонні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Каре — це стильна еталонна стрижка, яка є класикою. Таку стрижку полюбляють світові зірки та аристократія. Адже вона закриває відразу кілька потреб: омолоджує, надає образові розкоші та легкості водночас. За допомогою косого чубчика можна замаскувати всі недоліки на шкірі та прибрати зайвий об’єм з нижньої зони обличчя, якщо є така потреба. Каре підходить для будь-якого волосся, робить його об’ємним та візуально густішим.

Гарсон із чубчиком набік

Які еталонні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Якщо ви хочете мати витончений вигляд, як справжня французька жінка, тоді вам неодмінно стане в нагоді гарсон. Це стрижка на коротке волосся, яка увиразнює вилиці, робить загальний образ елегантним і водночас грайливим. А косий чубчик замаскує всі вікові зміни на шкірі біля очей і подовжить овал обличчя, якщо в цьому є потреба.

Розкішний каскад на коротке волосся

Які еталонні стрижки на коротке волосся / Фото: pixabay.com

Багатошарові стрижки не виходять з моди вже років двадцять і не збираються здавати своїх позицій. Така зачіска перетворить будь-яку жінку на розкішну леді. За рахунок техніки вистригання волосся у такій зачісці набуває неймовірного об’єму, густоти та легкості. Плавний перехід шарів дозволяє локонам лягати у правильну структуру, тому ця стрижка абсолютно не потребує укладання. Подовжений чубчик набік зробить образ молодим, елегантним і дещо грайливим. Зачіска універсальна, тому підходить для волосся будь-якої структури і всіх типів обличчя.

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