Етнографиня пояснила, чи можна пекти паску у Страсну п'ятницю, та розповіла, як готували наші пращури

Часто від старшого покоління українців можна почути, що не можна пекти паски у Страсну п'ятницю. Чи дійсно це так? Як готувалися до Великодня наші пращури — пояснила етнографиня.

Вважається, що у Страсну п'ятницю, коли у храмах виносять Плащаницю, робити вдома, як і пекти паски, заборонено. Адже цей день є жалобним. Навіть існує приказка про те, що цього дня "пташка не в'є гніздо".

Щоб не залишати таку досить важку роботу на суботу, багато хто випікає паски у Чистий четвер. Чому саме паски печуть у четвер, існує дві основні причини:

у багатьох регіонах України паску починають освячувати вже у суботу вдень;

якщо великодня випічка не вдасться, є ще субота, що її спекти.

А ще раніше родина могла пекти велику кількість великодньої випічки, адже нею ділилися з сусідами, несли до храму тощо. А такий об'єм роботи важко зробити за один день, тому завжди залишали суботу.

Чи дійсно не можна в Страсну п'ятницю пекти паски

Насправді, це не лише можна, але й потрібно робити. Здавна наші предки вважали, що цей день набуває цілющих властивостей, а тому приготовлена великодня випічка довго не черствіє і допомагає позбутися хвороб. Однак, слід пам'ятати і про важливий нюанс — під час роботи промовляти "Отче наш". Також процесом займаються до винесення Плащаниці.

Крім того, серед наших пращурів існувало повір'я, що у Страсну п'ятницю варто садити капусту, "щоб була здорова як паска". Роблять це одразу після того, як поставлять у піч тісто. Якщо паска впаде чи потріскається, то і урожай капусти буде поганим.

Як розповіла кандидатка історичних наук, старша наукова співробітниця Інституту народознавства НАН України Леся Горошко-Погорецька, насправді в давнину не існувало твердої заборони не пекти у п'ятницю паску. Багато етнографічних джерел навіть вказують, що колись не обирали четвер, а займалися великодньою випічкою саме в п'ятницю.

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