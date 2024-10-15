Фахівчиня назвала сім продуктів, які не можна зберігати на дверцятах холодильника: ви будете здивовані

Багато хто зберігає на дверцятах холодильника продукти, які там залишати категорично не можна. Перевірте себе.

За словами Моллі Гордон, шеф-кухарки з Чарлстона, Південна Кароліна, перш ніж класти будь-які продукти на дверцята холодильника, потрібно подумати, як часто ви його відкриваєте. Адже коли пристрій відкривається, всередину заходить тепле повітря, а тому все, що розташоване на дверцятах, потрапляє під його вплив.

Якщо ви про це пам'ятатимете, то зрозумієте, що певні продукти на дверцятах холодильника все ж зберігати не варто. Особливо Моллі наголошує на заборону зберігання в цьому місці семи з них.

М'ясні продукти

М'ясні продукти не треба зберігати на дверцятах холодильника саме через постійне коливання температури. Краще покласти їх подалі від них, у задній частині холодильника. Там найнижча температура.

Сир

Його не варто зберігати на дверцятах з тих самих причин, що й м'ясні продукти. Насправді більшість сучасних холодильників мають спеціальні відсіки для сиру, де цей продукт залишатиметься свіжим доволі довше.

Фрукти та овочі

В холодильниках є спеціальні ящики для овочів і фруктів внизу камери, які призначені, щоб контролювати рівень вологи. Завдяки цьому продукти довше залишаються свіжими та хрумкими.

Яйця

Насамперед яйця доволі крихкі, і один різкий рух дверцятами може створити на кухні надзвичайний безлад. Але додатково через коливання температури і вплив теплого повітря в них можуть зростати бактерії.

Молоко

На дверцятах холодильника не можна зберігати молоко. І крапка. Цей продукт ставлять лише на полиці в задній частині холодильника, де температура найнижча.

Сире м'ясо

Тепле повітря, яке постійно заходить до холодильник і найбільше концентрується саме біля дверцят, коли ми відкриваємо їх, псує сире м'ясо.

Продукти у скляних банках

Будь-які баночки чи пляшечки не вартод зберігати на дверцятах холодильника з однієї, дуже простої причини. Під час відкриття вони можуть впасти й розбитися.

Три продукти, які можна зберігати на дверцятах холодильника

Звісно, на дверцятах холодильника так багато місця, що його просто необхідно використовувати з користю. І ось три продукти, які там можна зберігати.

Приправи

Кетчуп, гірчиця, майонез – всі ці продукти безпечно зберігати на дверцятах холодильника. Вони містять консерванти, а тому вирізняються довшим терміном зберігання.

Заправка для салату

Вона також вирізняється тривалим терміном зберігання, а тому на неї не впливає коливання температур. Після відкриття її можна зберігати на дверцятах холодильника до 3 місяців.

Пляшки з водою, газована вода, содова

Пластикові пляшки з водою або алюмінієві баночки є безпечним варіантом для дверцят, особливо якщо ви полюбляєте пити саме охолоджену рідину.

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