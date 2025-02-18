Фахівці назвали чотири точні дати для висаджування солодкого перцю: посієте в ці дні — урожай буде 100%

Щоб отримати гарний урожай солодкого перцю, важливо правильно визначити час посадки. Ділимось найсприятливішими датами для сівби насіння цього овочу.

Солодкий перець – яскравий і соковитий овоч, який має унікальний смак і чудово доповнює різноманітні страви. Його охоче вирощують ті, хто цінує оригінальні салати, ароматні супи та вишукані гарячі страви. Однак не всі знають, що успішність врожаю значною мірою залежить від правильно обраного часу посадки.

Коли висівати солодкий перець

Цю культуру вирощують через розсаду, а сівбу насіння можна розпочинати вже найближчим часом. Фахівці рекомендують орієнтуватися на місячний календар, який визначає три найбільш сприятливі дати для цього. Якщо посіяти перець у ці дні, розсада буде міцною та здоровою, що згодом забезпечить рясний урожай.

Найкращими днями для сівби будуть 19–21 лютого, а також 13–16, 18–19 і 22–24 березня.

Конкретні терміни можуть змінюватися залежно від кліматичних умов у вашому регіоні. Загалом ранні сорти рекомендується висівати у лютому-березні, тоді як пізнім сортам більше підходить період із березня по квітень.

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