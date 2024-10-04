Фахівці назвали продукти, які в жодному разі не можна зберігати в пластикових контейнерах: це небезпечно

Хоча зазвичай ми використовуємо пластикові контейнери для зберігання продуктів через їхню зручність, доступність і довговічність, не всі продукти підходять для такої тари.

Кислі продукти

Зокрема цитрусові, помідори, мариновані овочі та страви з оцтовим заправленням можуть вступати у реакцію з хімікатами в деяких пластикових контейнерах. Тому вони не підходять для тривалого зберігання висококислотних продуктів. Краще обирати нержавійні чи скляні контейнери.

Маслянисті й жирні продукти

Сир, масло, м'ясо можуть поглинати хімікати з пластикових контейнерів, особливо якщо їх зберігати тривалий час. Найкраще для таких продуктів підійдуть керамічні чи скляні контейнери, які є безпечнішим варіантом.

Гаряча їжа

Зберігання гарячих страв безпосередньо у пластикових контейнерах може становити значний ризик, тому що вони можуть призвести до розплавлення і деформації пластику, що не лише зіпсує саму ємність, але й збільшить ризик потрапляння хімічних речовин у продукти. Перш ніж викласти до такого контейнера гарячу їжу, дайте їй охолонути.

Продукти, які мають різкий запах

Риба, часник, цибуля різко пахнуть і їхні запахи можуть поглинатися пластиковими контейнерами, а потім переходити на інші продукти. Краще вибирати скляні ємності з герметичною кришкою.

М'які фрукти та ягоди

Вони можуть бути чутливими до хімікатів, які містяться в деяких видах пластику. Ба більше, у пластикових контейнерах вони швидше псуватимуться, адже у фруктах міститься багато води, а підвищена вологість стане чудовим місцем для розвитку плісняви. Найкращими альтернативами стануть скляні та керамічні варіанти, які треба заздалегідь застелити паперовими рушниками.

Ферментовані продукти

Квашена капуста, кімчі, солоні огірки тощо виробляють кислоту й гази, які можуть негативно взаємодіяти з пластиком. Це навіть може призвести до зміни смаку їжі. Краще зберігати їх у скляних банках зі щільно прилеглими кришками.

Солона їжа

Оливки, в'ялене м'ясо, соєвий соус також можуть взаємодіяти з хімікатами у пластикових контейнерах. Ідеально підходять для їхнього зберігання скляні чи сталеві ємності.

Консерви

Після відкриття будь-яких консерв їх не можна зберігати в оригінальній банці, оскільки метал може вступити з продуктами в реакцію. Однак їх також не можна перекладати до пластикових контейнерів. Натомість добре підійдуть керамічні або скляні альтернативи.

Читайте також: