Фахівці поділилися способами, як висушити взуття в домашніх умовах: в сезон дощів особливо корисно

Жодний холодний сезон не обходиться без сирого взуття та мокрих ніг. Дощ може не лише зіпсувати улюблену пару, але й стати причиною застуди. Тому восени дуже важливим є своєчасне сушіння взуття. Розповідаємо, як це робити найкраще.

Найважливіше запам'ятати, що мокре взуття потрібно якомога швидше зняти. Мокрий виріб буде втрачати свою форму, а ще це надзвичайно шкідливо для вашого здоров'я.

Основні правила, як правильно сушити взуття після прання чи дощу:

Кросівки, черевики чи чоботи з натуральної шкіри в жодному разі не можна сушити на батареї — від цього вони змінять свій колір, деформуються або навіть потріскаються. Перед сушінням обов'язково витріть взуття сухою ганчіркою, щоб зчистити бруд, який прилип. Так на поверхні не залишиться слідів, а саме взуття прослужить довше. Це правило стосується лише гладкої шкіри, замшеві вироби спочатку сушать, а потім очищають. Не заощаджуйте на засобах догляду за взуттям.

Як швидко висушити взуття в домашніх умовах

Тепла підлога

Це найпростіший спосіб висушити мокре взуття і не зіпсувати його. Тепло від підлоги розподіляється поступово, а температура не така висока, як у батареї. Достатньо вичистити взуття і залишити його на ніч. Щоправда, не у всіх вдома є тепла підлога.

Фен

Багатьох цікавих, чи можна сушити взуття феном. Хоча воно небезпечне, адже як і батарея може деформувати взуття, проте як екстренний захід такий спосіб використати можна. Спочатку вийміть устілку та шнурки, а потім обдуйте взуття лише холодним повітрям, адже гаряче зіпсує зовнішній вигляд виробу, а синтетичні матеріали може навіть оплавити.

Спеціальний килимок з обігрівом

Такий килимок стане гідною альтернативою теплій підлозі, але коштує він зовсім недорого. Його можна будь-якої миті дістати, підключити до розетки і використовувати.

Газети

Цей старий бабусин метод ще ніколи не підводив. Папір чудово допомагає висушити мокре взуття, прибравши зайву вологу. Набивайте газети досить щільно, не слід не боятися деформації чи розтягнення виробу. Але, як тільки папір вбере в себе вологу, замініть його на новий. Цей спосіб не підходить на щодень, адже не екологічний через велику кількість сміття, та для екстренного порятунку годиться.

Силікагель або рис

Наші мами сушили мокре взуття рисом, сіллю, содою та іншими абсорбентами. Для цього вам знадобиться хоча б кілограм солі (чи іншого засобу на ваш вибір). Продукт потрібно розсипати по шкарпеткам і вкласти у взуття. Можете замінити його мішечками з силікагелем, які часто кладуть у коробки з новим взуттям. Всі вони швидко вбирають вологу. Вже за кілька годин вироби будуть сухими. Мішечок з кульками силікагелю ви можете висушити і використовувати повторно.

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