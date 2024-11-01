Фахівці поділилися відповіддю на цікавий секрет: чому люди кладуть цукор в холодильник

Дуже важливо, також, щоб цей продукт стояв подалі від страв з яскраво-вираженим сильним запахом, тому що він вбирає в себе всі посторонні аромати.

При цьому цукор можна без проблем зберігати у паперовому пакеті за кімнатної температури. Він довго не псується, якщо всередину не потрапить волога.

Однак, чому дехто кладе цукор в холодильник? Адже там досить волого, хоч і прохолодно. А ще в холодильнику можуть стояти інші продукти, які мають сильний запах. Чи буде цукор довше зберігатися в холодильнику? Загалом, ні. Він навпаки швидше зіпсується, тому що буде вбирати в себе аромати і вологу.

Проте цей спосіб не про зберігання цукру, а про подовження термінів для інших продуктів.

Виявляється, якщо покласти в холодильник кілька кубиків або столових ложок цукру, то він буде діяти як природний поглинач зайвої вологи та неприємних запахів. Завдяки цьому інші продукти будуть довше зберігатися свіжими і смачними. Це простий, але ефективний домашній засіб, який допомагає зменшити зростання мікробів і запобігає псуванню їжі.

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