Фахівці попереджають: ці добрива не можна використовувати одночасно — викинете гроші "на вітер"

Застосування добрив відіграє ключову роль у догляді за рослинами. Однак слід зважати на те, що не всі види добрив сумісні між собою.

Кожен, хто займається садівництвом чи городництвом, прагне підвищити врожайність своєї ділянки, тому активно використовує різні добрива. Проте не всі їхні поєднання є корисними — деякі комбінації можуть навіть зашкодити рослинам. Неправильне змішування добрив здатне знизити вміст необхідних поживних речовин. Давайте розглянемо, як уникнути подібних помилок.

Розпочнемо з азотних добрив. Аміачні сполуки особливо популярні, оскільки швидко засвоюються рослинами. Однак варто бути обережними: їх не слід поєднувати з вапняними матеріалами або золою. Взаємодія цих речовин викликає хімічні реакції, що призводять до значних втрат азоту. Щоб рослини отримали максимум користі, уникайте таких поєднань.

Ще одна типова помилка – змішування сечовини з порошкоподібним суперфосфатом. Хоча обидва добрива ефективні окремо, їхнє поєднання виявляється невдалим. Під час взаємодії сечовина, як джерело азоту, і суперфосфат, багатий на фосфор, утворюють клейку масу. Вона ускладнює рівномірний розподіл у ґрунті, що значно знижує ефективність.

Ще один важливий нюанс – поєднання калійної солі, селітри та суперфосфату. На перший погляд, це здається чудовим варіантом для зміцнення рослин, оскільки кожен компонент відіграє ключову роль у їхньому розвитку. Проте змішувати ці добрива наперед не варто, оскільки суміш може зволожитися і втратити ефективність.

Неправильне змішування добрив призведе до марної витрати не лише коштів, а й часу, який можна було б використати на покращення ґрунту. Тому перед поєднанням різних речовин варто уважно вивчати інструкції та їхню взаємодію. Це допоможе не тільки заощадити, а й забезпечити здоровий та рясний урожай.

Читайте також: