Фахівці пояснили, як дізнатися, чи стежать за вашим телефоном: подробиці

Дотримуючись цих рекомендацій, можна значно підвищити безпеку смартфона та захистити особисті дані від стороннього втручання.

Фахівці з кібербезпеки розповіли, як перевірити смартфон на приховане стеження та убезпечити свої особисті дані.

Про це пише internetua.

За словами експертів, зловмисники можуть отримати віддалений доступ до паролів, акаунтів у соцмережах та інших особистих даних, керуючи пристроєм без відома власника.

Основні ознаки шпигунського ПЗ:

Перегрів смартфона , навіть якщо ви ним не користуєтесь.

, навіть якщо ви ним не користуєтесь. Швидка розрядка акумулятора через підвищене навантаження у фоні.

через підвищене навантаження у фоні. Гальмування системи та повільна робота додатків.

та повільна робота додатків. Шуми або перешкоди під час дзвінків.

під час дзвінків. Несподівана поведінка смартфона, встановлення невідомих програм.

Як убезпечити смартфон:

Відключити автоматичне підключення до Wi-Fi. Перевірити права доступу додатків. Обмежити автоматичний доступ програм до всіх функцій. Регулярно оновлювати операційну систему та додатки. Не підключатися до публічних Wi-Fi-мереж. Увімкнути двофакторну автентифікацію. Контролювати доступ додатків до камери та мікрофона.

Нагадаємо, неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегрівання, вибуху акумулятора або займання.

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