Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фахівці пояснили, як дізнатися, чи стежать за вашим телефоном: подробиці

Фахівці пояснили, як дізнатися, чи стежать за вашим телефоном: подробиці

Ознаки шпигунського ПЗ на телефоні: як перевірити пристрій на стеження та уникнути витоку особистих даних. / Фото: Фото з відкритих джерел

Дотримуючись цих рекомендацій, можна значно підвищити безпеку смартфона та захистити особисті дані від стороннього втручання.

Фахівці з кібербезпеки розповіли, як перевірити смартфон на приховане стеження та убезпечити свої особисті дані.

Про це пише internetua.

За словами експертів, зловмисники можуть отримати віддалений доступ до паролів, акаунтів у соцмережах та інших особистих даних, керуючи пристроєм без відома власника.

Основні ознаки шпигунського ПЗ:

  • Перегрів смартфона, навіть якщо ви ним не користуєтесь.
  • Швидка розрядка акумулятора через підвищене навантаження у фоні.
  • Гальмування системи та повільна робота додатків.
  • Шуми або перешкоди під час дзвінків.
  • Несподівана поведінка смартфона, встановлення невідомих програм.

Як убезпечити смартфон:

  1. Відключити автоматичне підключення до Wi-Fi.
  2. Перевірити права доступу додатків.
  3. Обмежити автоматичний доступ програм до всіх функцій.
  4. Регулярно оновлювати операційну систему та додатки.
  5. Не підключатися до публічних Wi-Fi-мереж.
  6. Увімкнути двофакторну автентифікацію.
  7. Контролювати доступ додатків до камери та мікрофона.

Нагадаємо, неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегрівання, вибуху акумулятора або займання. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація