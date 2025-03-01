Фахівці пояснили, як дізнатися, чи стежать за вашим телефоном: подробиці

Дотримуючись цих рекомендацій, можна значно підвищити безпеку смартфона та захистити особисті дані від стороннього втручання.
Фахівці з кібербезпеки розповіли, як перевірити смартфон на приховане стеження та убезпечити свої особисті дані.
Про це пише internetua.
За словами експертів, зловмисники можуть отримати віддалений доступ до паролів, акаунтів у соцмережах та інших особистих даних, керуючи пристроєм без відома власника.
Основні ознаки шпигунського ПЗ:
- Перегрів смартфона, навіть якщо ви ним не користуєтесь.
- Швидка розрядка акумулятора через підвищене навантаження у фоні.
- Гальмування системи та повільна робота додатків.
- Шуми або перешкоди під час дзвінків.
- Несподівана поведінка смартфона, встановлення невідомих програм.
Як убезпечити смартфон:
- Відключити автоматичне підключення до Wi-Fi.
- Перевірити права доступу додатків.
- Обмежити автоматичний доступ програм до всіх функцій.
- Регулярно оновлювати операційну систему та додатки.
- Не підключатися до публічних Wi-Fi-мереж.
- Увімкнути двофакторну автентифікацію.
- Контролювати доступ додатків до камери та мікрофона.
Нагадаємо, неправильна експлуатація смартфонів та зарядних пристроїв може призвести до перегрівання, вибуху акумулятора або займання.
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