Ветеринарка розповіла, чи потрібно залишати світло для домашніх улюбленців, коли ви йдете з оселі

Деякі господарі котів і собак залишають світло увімкненим, коли йдуть з дому, щоб їхнім улюбленцям було комфортніше. Але чи це справді потрібно?

Старша ветеринарка Медичного центру для тварин у Нью-Йорку Карлі Фокс розповіла про необхідність освітлення для домашніх улюбленців.

За її словами, тваринам не потрібно яскраве світло, коли вони залишаються наодинці. Вони чудово пристосовані до життя в умовах слабкого освітлення. Достатньо просто залишити прочиненими штори чи жалюзі, щоб улюбленці могли орієнтуватися за природним світлом. Повна темрява небажана, але й занадто яскраве освітлення може бути зайвим.

Собаки, як і люди, ведуть денний спосіб життя: вони активні вдень і сплять вночі, орієнтуючись на зміну природного освітлення. Якщо на вулиці темно, це для них сигнал до відпочинку. Постійне штучне світло може навіть порушити їхній звичний ритм і вплинути на поведінку.

Коти ж найбільш активні вранці та ввечері. Вони легко почуваються в темряві завдяки чудово розвиненому зору, пристосованому до сутінкового режиму. Їхні зіниці здатні розширюватися, регулюючи кількість світла, тому нічна темрява для них – не проблема.

Проте є винятки. Якщо у тварини слабкий зір або когнітивні порушення, краще залишити світло увімкненим, щоб їй було легше орієнтуватися у просторі. Це особливо важливо для собак із катарактою або іншими захворюваннями очей, адже обмежена видимість може викликати тривожність і підвищити ризик травм.

Ще один виняток – маленьке кошеня, яке нещодавно потрапило в новий дім. У перші дні після розлуки з матір’ю та однопометниками воно може відчувати стрес і невпевненість. У такому випадку варто залишати світло увімкненим на ніч, поки малюк не звикне до нового середовища.

Читайте також: