Фахівці розповіли, чим найкраще закушувати ром: тут усе залежить від виду

Справжні поціновувачі рому вживають цей міцний напій у чистому вигляді, а потім запивають кавою. Однак не всім подобається пити 40-градусне спиртне, тому ром краще розбавляти, а ще знати, чим його закушувати.

Чим краще розбавляти ром

Найчастіше ром розбавляють:

Звичайною водою – зазвичай кидають кубики льоду, але можна додати і просто мінеральну воду без газу. Пропорції залежать від власних побажань, але не більше 2 частин води на 1 частину рому. Свіжовичавленим соком – найкраще підходять тропічні смаки, наприклад, кокосовий чи ананасовий. Фахівці радять брати соку вдвічі менше, ніж спиртного. Содовою – звичайна газована вода чудово поєднується з білим ромом. Кока-колою – найчастіше поєднання серед молоді, але найкраще підходить для недорогого рому. Чаєм або кавою, гарячим шоколадом – 50 мл рому на горнятко буде цілком достатньо.

Також у склянку з ромом можна додати корицю, мускатний горіх, гвоздику, але потрібно додатково розбавляти його гарячою водою або молоком.

Яка їжа найкраще поєднується з ромом

Звісно, як і будь-яке інше міцне спиртне, ром поєднується з м'ясними продуктами. Однак варто знати, що правильне закушування не має бути гострим чи пряним, інакше воно заглушуватиме смак напою. Оптимальним варіантом вважається чорний хліб, який дає відпочити смаковим рецепторам. Далі одразу випивають алкоголь. До переліку продуктів, які підходять для закушування рому, входять також морепродукти, сири, гіркий шоколад, трюфель (цукерки).

Закушування, кажуть фахівці, багато в чому залежить від витримки напою:

світлий ром заведено закушувати мигдалем, шматочками свіжого кокосу, фруктами-гриль;

темний ром чудово поєднується з соковитими й ароматними фруктами, цитрусовими, лососем холодного копчення, бурим рисом.

А ось витримані сорти ви можете закушувати курячими крильцями, козячим сиром та іншими стравами, які мають яскраво виражений смак.

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