Фахівці розповіли, коли потрібно мити вікна: виявляється, для цього існує певний час

Миття вікон часто сприймається як малозначуща справа, яку можна відкласти. Однак чисті вікна здатні істотно покращити вигляд вашого дому, зробивши його яскравішим, охайнішим та комфортнішим.

Час для миття вікон має велике значення для досягнення найкращого результату. Фахівці радять займатися цією справою вранці або ввечері, особливо коли йдеться про зовнішні вікна.

Оптимальними для миття є похмурі дні, оскільки у таку погоду розчин не випаровується надто швидко, що допомагає уникнути появи смуг.

Для миття зовнішніх вікон найкраще підходять весна та осінь, коли температура є помірною — не надто високою і не надто низькою. Весняне прибирання дозволяє позбутися бруду, що накопичився за зиму, а осіннє — очищає від залишків пилу та сміття після літа.

Екстремальні температури значно ускладнюють миття вікон: в спеку мийний засіб висихає занадто швидко, утворюючи розводи, а мороз знижує ефективність води. Тому краще уникати миття вікон під час сильних спек або холоду.

Що стосується внутрішніх вікон, їх можна мити за будь-якої пори року. Однак весняне генеральне прибирання буде корисним для очищення від пилу, що накопичився за зиму.

Експерти рекомендують мити зовнішні вікна двічі на рік — навесні та восени. Внутрішні вікна очищують за необхідності, залежно від того, скільки пилу накопичується в приміщенні.

Якщо у вас є домашні тварини або ви живете поруч з інтенсивним рухом, варто проводити миття частіше — приблизно раз на місяць.

Щоб ваші вікна виглядали бездоганно чистими, дотримуйтесь таких порад:

Перед миттям позбудьтеся пилу, приділяючи увагу підвіконням та рамам.

Спершу промийте зовнішні вікна водою, щоб змити основний бруд і уникнути подряпин.

Використовуйте кілька ганчірок: одну для миття, іншу — для сушіння. Якщо ганчірка для сушіння забрудниться, замініть її на чисту.

Не забувайте очистити москітні сітки — зніміть їх, промийте з милом і дайте висохнути перед поверненням на місце.

Мийте вікна в похмурі дні, щоб уникнути швидкого висихання мийного розчину під впливом сонця.

Завдяки цим простим порадам ваші вікна залишатимуться блискучими та чистими, а ваш дім стане світлішим і затишнішим.

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