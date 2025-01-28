Фахівці розповіли, на що звертати увагу під час купівлі борошна: це не колір і не ґатунок

Борошно — це один з основних продуктів, які є на кожній кухні. Тому дуже важливо розуміти, на які критерії варто звертати увагу, обираючи цей продукт.

Виявляється, важливим є саме призначення продукту. Борошно вищого сорту, яке очищене від зернових оболонок, чудово підходить для випікання хліба, булочок без начинки та різної кондитерської продукції. Воно забезпечує швидке приготування тіста, але майже не містить корисних речовин, таких як калій, магній і вітаміни групи В.

Для випічки без здоби краще обирати борошно першого сорту (ґатунку). Воно багатше на такі корисні елементи, як фосфор і кальцій, а також допомагає довше зберігати свіжість готових виробів.