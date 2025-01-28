Фахівці розповіли, на що звертати увагу під час купівлі борошна: це не колір і не ґатунок

Борошно — це один з основних продуктів, які є на кожній кухні. Тому дуже важливо розуміти, на які критерії варто звертати увагу, обираючи цей продукт.
Виявляється, важливим є саме призначення продукту. Борошно вищого сорту, яке очищене від зернових оболонок, чудово підходить для випікання хліба, булочок без начинки та різної кондитерської продукції. Воно забезпечує швидке приготування тіста, але майже не містить корисних речовин, таких як калій, магній і вітаміни групи В.
Для випічки без здоби краще обирати борошно першого сорту (ґатунку). Воно багатше на такі корисні елементи, як фосфор і кальцій, а також допомагає довше зберігати свіжість готових виробів.
Борошно другого сорту отримують шляхом помелу зерна разом з його оболонками, завдяки чому в ньому зберігаються всі природні вітаміни та мінерали. Проте тісто з такого борошна виходить менш повітряним і підходить повільніше. Найчастіше його використовують для приготування млинців, вафель, вареників або пельменів.
Якісне борошно вищого сорту має білий колір із легким кремовим відтінком. Якщо за умов підвищеної вологості його колір змінюється, це ознака низької якості.
Важливо також звернути увагу на запах: він має бути свіжим, без затхлих ноток, які вказують на тривале або неправильне зберігання. Хороше борошно відчутно липне до рук, легко стискається та видає легкий "хрускіт". Найкраще обирати борошно в паперових упаковках, які дозволяють продукту "дихати" та зберігати свої властивості.
Читайте також: