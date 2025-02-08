Фахівці розповіли, навіщо сипати склянку солі в унітаз: як ця хитрість допоможе заощадити час

Можливо, вам вже доводилося чути, що дехто засипає сіль в унітаз. Проте не всі знають, навіщо вони це роблять і яку користь це може принести.

На перший погляд, ця звичка здається дивною, але насправді вона має практичний сенс, особливо якщо у вашій оселі давно не міняли труби.

Чому варто сипати сіль в унітаз

Якщо ви шукаєте екологічний спосіб очистити сантехніку без використання агресивної хімії, сіль стане чудовим рішенням. Вона є доступним засобом, який є майже на кожній кухні, а її властивості допоможуть підтримувати чистоту у ванній кімнаті.

Сіль ефективно діє як дезінфікуючий засіб, вбирає зайву вологу, розчиняє жир та усуває неприємні запахи. Якщо з труб почав поширюватися сморід, варто регулярно очищати їх сіллю. Протягом тижня щодня засипайте в унітаз склянку солі, а потім заливайте теплою водою.

Важливо! Не використовуйте окріп, адже висока температура може пошкодити сантехніку та пластикові труби. Оптимальна температура води – 35–40°C.

Сіль проти засмічень

Якщо засмітилася раковина, сіль також стане в пригоді. Достатньо насипати невелику кількість у злив, а потім промити водою. Для більшого ефекту можна змішати сіль із содою, засипати у трубу та додати кілька ложок оцту. Після реакції варто зачекати дві години перед тим, як змити водою – це допоможе усунути засмічення.

Сіль у боротьбі з цвіллю

Окрім очищення сантехніки, сіль здатна боротися із цвіллю, що виникає через надмірну вологість у ванній кімнаті. Для цього достатньо розкласти кілька мішечків із сіллю по кутках – вона вбиратиме вологу та запобігатиме утворенню грибка.

Таким чином, сіль – це не лише кухонний інгредієнт, а й ефективний засіб для підтримки чистоти у вашому домі!

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