Фахівці розповіли основні секрети: як відрізнити оригінальне віскі від підробленого

Про основні секрети написали в "Алкомаг".

Насамперед потрібно зробити візуальний огляд.

Пляшка зазвичай має унікальну форму, особливо якщо говорити про відомі світові бренди. Таку досить складно скопіювати. Тому найперше, що слід зробити — це порівняти форму пляшки з її зображенням на офіційному сайті виробника. Також відомі бренди роблять пляшки з товстого скла, без дефектів та з рівними швами.

Етикетка — наступна річ, на яку потрібно звернути увагу. Інформація на ній повинна бути чітко видною, читабельною. Тут розміщують назву, виробника, країну походження, міцність, склад та дату розливання. Обов'язковою є наявність акцизної марки.

Пробка — не менше важлива частина. Відомі бренди виготовляють її лише з дерева. Якщо вона пластикова — перед вами підроблений алкоголь. Часто на пробці також присутній логотип компанії.

Тепер прийшла черга звернути увагу на аромат і смак напою.

Колір справжнього віскі може бути від світло-золотистого до темно-бурштинового. Якщо він мутний чи неприродно яскравий, це може означати, що напій підроблений.

Аромат віскі відчувається без спиртових домішок та запаху сивушних масел. Ви можете відчувати нотки дуба, солоду, диму, фруктів, спецій.

Смак цього алкогольного напою достатньо м'який, збалансований, в ньому не повинно бути різких спиртових нот. А післясмак — довгий та приємний. Він може залежати від типу віскі: у солодового — більш фруктовий, пряний, квітковий, з димком, а у купажованого — збалансований та м'який.

Додатково фахівці радять купувати віскі лише в перевірених магазинах і не вестися на неприродно низькі ціни. Перед придбанням обов'язково вивчіть всю наявну в Мережі інформацію про бренд віскі. Найкраще шукати її на офіційному сайті. Також сьогодні можна завантажити спеціальні мобільні застосунки, які допомагають перевірити акцизну марку товару.

Як зрозуміти, що віскі зіпсувалося

Як зрозуміти, що віскі зіпсувалося / Фото: Unsplash

Хоча віскі має тривалий термін зберігання, проте деякі фактори можуть призвести до псування цього міцного алкогольного напою. Якщо ви помітили такі зміни, це означає, що віскі зіпсувалося:

змінився колір — знебарвлення чи потемніння віскі вказує на те, що напій зіпсувався;

— знебарвлення чи потемніння віскі вказує на те, що напій зіпсувався; помутніння — якщо у віскі утворився осад, його краще не пити;

— якщо у віскі утворився осад, його краще не пити; неприємний запах — кислий, згірклий, зі спиртовими нотками;

— кислий, згірклий, зі спиртовими нотками; змінився смак — він став кислий, металевий, гіркий.

До псування віскі можуть призвести різні фактори, зокрема, неправильне зберігання (рекомендовано зберігати у темному та прохолодному місці, подалі від джерел світла та тепла), контакт з киснем (якщо пляшка вже відкрита, її потрібно щільно закривати), закінчення терміну придатності (зверніть увагу, що з часом смак віскі може змінюватися).

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