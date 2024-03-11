Фахівці розповіли про найкращі сорти ранньої картоплі та терміни її вирощування

Фахівці поділилися переліком ранніх сортів картоплі, які достигають за 45-55 днів після пророщування. Вже в червні ви зможете покуштувати смачне пюре.

Однак, варто зазначити, що ранні сорти картоплі не можна довго зберігати в погребі. Тому експерти радять садити відразу кілька видів з різним терміном дозрівання.

Який сорт ранньої картоплі найкращий

Найпершими дають урожай ультраранні сорти картоплі. Найкраще обирати: "Імпала", "Лідер", "Рів'єра", "Скороспілка". Від появи перших паростків і до збирання урожаю проходить всього лише 45-60 днів.

Також надранніми сортами картоплі вважаються "Беллароза", "Синьоочка", "Орла", "Імпала", "Санте", "Сенсейшн", "Метеор", а ось найбільш розсипчастими фахівці називають сорти "Ред Скарлет", "Ласунок".

Досить ранніми також вважаються досить популярні серед українців рожеві сорти: "Інфініті", "Торнадо", "Каменський", "Крістіна", "Любава", "Есмі", "Ред Леді". В середньому вони достигають від 60 до 75 днів. Також сюди можна віднести і фіолетові сорти "Ароза", "Кармен" та білі "Тріумф", "Колетте", "Гулівер", "Констанс".

З усіх ранніх сортів найпізніше достигають "Аметист" та "Гурман" (з фіолетовою м'якоттю) і "Сюрприз" (рожевий сорт). Після появи паростків вони розвиваються 75-85 днів.

Коли можна садити ранню картоплю

Головним ворогом ранньої картоплі експерти називають заморозки. Вони можуть серйозно пошкодити насадження і навіть занепастити увесь урожай. Тому важливо дотримуватися термінів висаджування, що рекомендовані для кожної області. Не менш важливими є такі фактори, як прогрівання ґрунту, довгостроковий прогноз погоди.

Приступати до висаджування фахівці радять тоді, коли температура повітря прогрівається до стійких +15 градусів вдень та +5 градусів вночі. Рекомендованими термінами в Україні є такі:

південь — 20-30 березня;

центральні області — 1-10 квітня;

Закарпаття — 10-20 квітня;

північ та схід — 25-30 квітня;

захід — 1-10 травня.

Також, якщо за прогнозом будуть заморозки, а у вас уже досить великі кущики, їх слід підгорнути так, щоб лише кінчики верхнього листя були відкритими. Невелику грядку можна просто напередодні заморозків накрити агроволокном.

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