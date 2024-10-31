Фахівці розповіли про правила німців для підтримування порядку в оселі: запам'ятайте їх

Недарма німців вважають найпедантичнішою нацією у світі. Вони цінують порядок і дотримуються кількох правил для підтримання чистоти вдома. Деякі з цих звичок можуть бути корисними й українцям.

Як легко підтримувати порядок в оселі: правила сучасних німців

"Блискуча оселя"

Casablitzblanka (у перекладі "блискуча оселя") — це особливий підхід до прибирання, що складається з кількох важливих кроків. Німці не уявляють своє життя без чіткого плану й правил, тому перед прибиранням вони створюють список завдань і визначають, у якому порядку їх виконуватимуть.

Прибирай одразу

Одне з головних правил німецького прибирання — негайно прибрати "докази". Наприклад, якщо після дощу ви зайшли в дім у брудних черевиках, їх слід відразу очистити, а підлогу вимити. Брудний посуд після обіду не залишають у раковині — його миють одразу після трапези. Логіка проста: не варто накопичувати справи та захаращувати житло.

Кімната дня

Зазвичай у нас виділяють один день для генерального прибирання всього будинку. Німці діють інакше: вони визначають "кімнату дня", яку прибиратимуть сьогодні, і приділяють процесу не більше 30 хвилин. Це дозволяє по черзі підтримувати чистоту в кожній кімнаті.

Щоденні завдання

Німці складають перелік завдань, які треба виконувати щодня: провітрити кімнату, полити квіти тощо. Кожна сім'я розробляє свій графік, що відповідає їхнім потребам. Вони також щодня витирають пил не лише з горизонтальних, але й з вертикальних поверхонь. Для окремих завдань навіть існують специфічні назви. Наприклад, "овечки" — це додаткові справи (наприклад, видалити пляму з рушника), "качки" — позбавлення зайвих речей, "черв'ячки" — завдання для дітей.

Чи звертаються до клінінгової служби

Може здатися, що з такими правилами німцям зовсім не потрібна допомога клінінгових служб. Але статистика свідчить протилежне: 90% німців хоча б раз замовляли послуги прибирання. Зазвичай це роблять для генерального прибирання або після ремонту, а з усіма іншими завданнями вони намагаються справлятися самотужки.

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