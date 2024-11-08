Фахівці розповіли, що водіям слід зробити, щоб захистити автомобіль від корозії: встигніть восени

Восени погода водіїв зовсім не радує — часті дощі, тумани та підвищена вологість. Саме тому кузов автомобіля стає найбільш вразливим до корозії. Захистити машину від іржі допоможе вчасний і правильний догляд.

Ретельне миття

Найважливішим і найпершим кроком є ретельне миття вашого автомобіля. Дуже важливо перед зимовим періодом змити з кузова осінній бруд, пил, залишки дорожніх реагентів. Всі ці забруднення можуть пришвидшувати процес корозії. Тому перед тим, як переходити до наступних кроків боротьби з іржею на автомобілі, не забудьте його помити.

Огляд машини

Після закінчення першого кроку, ретельно огляньте кузов автомобіля. Шукайте подряпини, сколи та інші пошкодження. Навіть досить маленькі, вони можуть стати місцем, звідки розпочнеться корозія. Оскільки через них зайва волога отримує доступ до металу.

Усунення пошкоджень (за наявності)

Якщо ви помітили дрібні подряпини та інші невеликі пошкодження, їх ви можете усунути й самостійно, використовуючи спеціальні засоби:

захисний олівець, щоб підфарбувати кузов — замаскує подряпини й допоможе запобігти поширенню корозії;

твердий або аерозольний віск — утворює на кузові машини захисний шар, який відштовхує вологу.

Професійна допомога (якщо наявні серйозні пошкодження)

Якщо на машині вже є великі пошкодження чи навіть ділянки з іржею, краще звернутися за допомогою до професіоналів. В автосервісі вам допоможуть відновити кузов, чим захистять автомобіль від подальшого поширення корозії.

Профілактика появи іржі

Як тільки ви усунули всі дрібні чи великі пошкодження, важливо нанести на кузов захисне покриття, яке запобігає утворенню корозії через зайву вологу. Ви можете використовувати:

антикорозійні склади — додатково захищають метал від корозії;

воскове покриття — створення водостійкого шару на поверхні кузова.

Пам'ятайте, своєвчасний догляд за машиною восени допоможе запобігти розвитку корозії, збереже улюблений транспортний засіб в ідеальному стані на довгі роки.

Читайте також: