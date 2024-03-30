Фахівці стверджують, що постійна робота шкідлива для смартфона: як часто його перезавантажувати

Зазвичай ми не допускаємо, щоб телевізор або ноутбук працював цілодобово. А про необхідність такого "відпочинку" для смартфона навіть не здогадуємося.

Найчастіше люди вимикають різні пристрої відразу після того, як завершили їх використання. І фахівці стверджують, що мобільний телефон також потребує вимикання.

Як часто потрібно перезавантажувати смартфон? Звичайно, робити це надто часто не варто. Але для правильного та тривалого функціонування ґаджета періодичне перезавантаження є обов'язковою процедурою.

Експерти навіть наголошують на тому, якщо цього не робити хоча б зрідка, ваш мобільний пристрій може надто рано вийти з ладу.

Отже, щонайменше один раз на тиждень привчіть себе проводити перезавантаження смартфону. При цьому не важливо, чи у вас телефон на операціній системі Android, чи ви користуєтесь лише iPhone.

До того ж, краще не просто перезавантажити ґаджет, а повністю його вимкнути, зачекати кілька хвилин, а потім знову увімкнути.

За щотижневого дотримання такої вимоги, смартфон буде "відпочивати", що допоможе серйозно знизити навантаження на його акумулятор. Тобто мобільний телефон пропрацює значно довше.

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