Фахівчиня розповіла, коли садити картоплю, та назвала основний фактор, на який потрібно орієнтуватися: і це не календар

Коли садити картоплю

Цьогорічна весна диктує аграріям особливі умови, через нестабільну температуру та нерівномірне прогрівання землі успіх урожаю посадженої картоплі залежатиме не від дат у календарі, а від реального стану ґрунту, вважають експерти.

Фахівчиня Держпродспоживслужби Житомирщини Тетяна Горай наголошує, що головною помилкою господарів у 2026 році може стати поспіх і висадка бульб у занадто холодну та вологу землю.

Коли садити картоплю, на що орієнтуватися

Основним сигналом для початку робіт є температура ґрунту, а не поради сусідів. Якщо занурити картоплю в холодну землю, сходи будуть слабкими та хворобливими.

Тетяна Горай радить дочекатися моменту, коли середньодобова температура повітря стабільно триматиметься вище +8°C, а земля стане розсипчастою та позбудеться зайвої вологи.

Фахівчиня зауважує, що невелике запізнення на 5–10 днів значно безпечніше за передчасну посадку. Проте і надто зволікати не варто, щоб молоді рослини встигли зміцніти до настання літньої спеки та посухи.

Коли садити картоплю: орієнтири для різних регіонів

Терміни висадки картоплі суттєво варіюються залежно від особливостей кліматичної зони, оскільки швидкість прогрівання ґрунту в різних регіонах України є нерівномірною. Для успішного вкорінення бульб важливо враховувати як географічне розташування, так і специфічні температурні показники землі.

У зоні Полісся, яка охоплює північні області (Волинську, Рівненську, Житомирську, Київську, Чернігівську та Сумську), аграрні роботи зазвичай розпочинаються пізніше — з другої половини квітня або навіть на початку травня.

Головною умовою для старту тут є прогрівання ґрунту на глибині 10 сантиметрів до позначки +6…+8°C. Надзвичайно важливо, щоб така температура стабільно трималася протягом принаймні трьох діб, інакше існує високий ризик переохолодження насіннєвого матеріалу в часто вологій поліській землі.

Натомість у Лісостепу, що займає центральну частину України (зокрема Черкаську, Полтавську, Вінницьку та Хмельницьку області), до висадки традиційно приступають раніше — часто вже з середини квітня.

Завдяки швидшому прогріванню землі оптимальний показник температури ґрунту для цієї зони є дещо вищим і становить +8…+10°C. Менший ризик надмірної вологості в цьому регіоні дозволяє розпочати польові роботи без загрози загнивання бульб у занадто сирій землі, що часто трапляється при передчасному посіві.

Природні індикатори готовності ґрунту для садіння картоплі

Якщо під рукою немає спеціального термометра, визначити ідеальний момент для посадки можна за допомогою перевірених природних підказок. Земля вважається достатньо прогрітою та готовою до прийняття картоплі, коли на березі починає активно розпускатися перше листя. Ще одним надійним сигналом є початок цвітіння черемхи або бузку, що свідчить про встановлення стабільно теплої погоди.

Крім того, стан ґрунту можна перевірити механічно, якщо ви берете грудку землі в руки й вона легко розсипається в долонях, а не збивається у вологу масу, це означає, що зайва вода випарувалася і структура поля є оптимальною для посадки.