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Фахівець поділився дієвим способом, як позбутися колючого осоту на городі: раз і назавжди
В Україні збільшується кількість полів, які забур’янені осотом. Ця рослина становить велику небезпеку, але існують прості способи її знищити.
Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко розповів про це на своєму YouTube-каналі.
Осот дуже швидко розмножується, в чому і заключається його основна небезпека. Одна рослина може сформувати 1000-1500 насінин-парашутиків. Внизу вони мають невелику насінинку (до 0,5 мм в розмірах). Парашутики швидко поширюються по великих територіях.
Водночас насіння осоту не втрачає своєї схожості в ґрунті до 20 років. Тобто, якщо підійти до проблеми правильно і за 2-3 роки вивести цю культуру з городу, то ви зможете забути про бур’ян на період до 20 років.
Варто зазначити, що, крім насіння, осот розмножується корінням. Вже на другий рік його коренева система може поширитися (в довжину і ширину) на 5 м. А це ускладнює боротьбу з бур’яном.
Якщо знищити лише частину кореневища, осот однаково виживе і зможе прорости. Тому з бур’яном експерт радить боротися комплексно:
оброблення ґрунту та проведення сівозміни для часткового контролю рослини;
захист хімічними засобами.
Слід враховувати, що не всі гербіциди контролюють цей бур’ян однаково ефективно. Наприклад, Глісофат може контролювати осот лише в тому разі, коли він проріс з насінини, а з кореню лише частково. За словами експерта, найбільшу ефективність проявляє Клопіралід. Його основною особливістю є те, що він може інколи застосовуватися як ґрунтовий гербіцид, наприклад, під кукурудзу.
Найкраще контролювати зростання осоту у фазі розетки. Якщо вже з’явився квітконос, то оброблення буде малоефективним. За словами Авраменка, основну частину рослини можливо вивести за 2-3 роки, але боротися доведеться ще кілька років.