Фахівець поділився дієвим способом, як позбутися колючого осоту на городі: раз і назавжди

Як позбутися осоту на городі / © Pixabay

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Доктор сільськогосподарських наук, головний науковий співробітник інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН Сергій Авраменко розповів про це на своєму YouTube-каналі.

Осот дуже швидко розмножується, в чому і заключається його основна небезпека. Одна рослина може сформувати 1000-1500 насінин-парашутиків. Внизу вони мають невелику насінинку (до 0,5 мм в розмірах). Парашутики швидко поширюються по великих територіях.

Водночас насіння осоту не втрачає своєї схожості в ґрунті до 20 років. Тобто, якщо підійти до проблеми правильно і за 2-3 роки вивести цю культуру з городу, то ви зможете забути про бур’ян на період до 20 років.

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Варто зазначити, що, крім насіння, осот розмножується корінням. Вже на другий рік його коренева система може поширитися (в довжину і ширину) на 5 м. А це ускладнює боротьбу з бур’яном.

Якщо знищити лише частину кореневища, осот однаково виживе і зможе прорости. Тому з бур’яном експерт радить боротися комплексно:

оброблення ґрунту та проведення сівозміни для часткового контролю рослини;

захист хімічними засобами.

Слід враховувати, що не всі гербіциди контролюють цей бур’ян однаково ефективно. Наприклад, Глісофат може контролювати осот лише в тому разі, коли він проріс з насінини, а з кореню лише частково. За словами експерта, найбільшу ефективність проявляє Клопіралід. Його основною особливістю є те, що він може інколи застосовуватися як ґрунтовий гербіцид, наприклад, під кукурудзу.

Найкраще контролювати зростання осоту у фазі розетки. Якщо вже з’явився квітконос, то оброблення буде малоефективним. За словами Авраменка, основну частину рослини можливо вивести за 2-3 роки, але боротися доведеться ще кілька років.

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