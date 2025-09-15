Фахівці назвали найкращий метод, щоб захистити оселю та одяг від молі: виявляється, все дуже просто

Як швидко позбутися молі в будинку / © Pixabay

Міль, яка харчується тканиною, обожнює темні та спокійні місця — шафи, підвали, горища. Вона може ховатися у кутах і складках одягу, особливо якщо на речах залишилися мікроскопічні частинки шкіри або крихти їжі з останнього носіння.

Насправді одяг не поїдають дорослі метелики, а їхні личинки. Як пояснює ентомолог із Університету Кентуккі (США) Блейк Ньютон, міль відкладає яйця на тканину, з яких згодом вилуплюються гусениці. Саме вони й харчуються вашими речами — і роблять це вибагливо, обираючи найсмачніші ділянки тканини.

Вони харчуються лише тканинами тваринного походження, такими як шерсть або кашемір, адже личинкам потрібні тваринні білки для росту та розвитку, пояснює Блейк Ньютон.

Експерт радить також звернути особливу увагу на шуби, шовкові блузки та речі з декоративними пір’їнками.

Як убезпечити одяг від молі

Одним із найефективніших способів є ретельне чищення одягу спеціальною щіткою. Це допомагає видалити яйця молі та знищити личинок ще на ранній стадії.

Фахівці Департаменту сільського господарства та природних ресурсів Каліфорнійського університету радять виставляти одяг на сонце і уважно прочісувати всі шви, складки та кишені. За їхньою комплексною програмою боротьби зі шкідниками, така процедура знищує яйця, а яскраве світло змушує личинок відпадати від тканини, ефективно очищаючи речі.

Ховайте в шафу лише чистий одяг

Навіть якщо ви одягали річ лише на годину-другу поверх іншої, вона вважається забрудненою.

Перед тим як прибирати сезонний одяг на зберігання, обов’язково виперіть його або віддайте в хімчистку, щоб позбутися бруду та жиру — саме вони приваблюють комах.

Фахівці програми боротьби зі шкідниками Каліфорнійського університету радять прати речі 20–30 хвилин у воді з температурою не нижче 48 °C.

Правильне пакування одягу

Після цього зберігайте одяг у герметичних пластикових контейнерах із щільно прилягаючими кришками. Уникайте комодів і скриньок із маленькими отворами, через які можуть проникнути шкідники. Красиві кошики залиште для іграшок, аксесуарів або дрібниць, але не для речей.

Навіщо заморожувати светри

Ентомолог Блейк Ньютон запропонував ще один спосіб боротьби з міллю без хімії: раз на рік складайте вовняні светри, улюблені шовкові шарфи та боа з пір’ям у пакети із застібкою-блискавкою й поміщайте їх у морозильник.

Залиште речі там на кілька днів — це знищить усіх личинок.

Як позбутися молі в будинку

Почесний професор ентомології Сільськогосподарського коледжу Університету Кентуккі (США) Майк Поттер радить регулярно пилососити, навіть всередині шаф. За його словами, пилосос ефективно видаляє наявних личинок, а також волоски та ворсинки, що можуть сприяти подальшому зараженню.

Особливу увагу слід приділити краям килимів, плінтусам, простору під меблями, внутрішнім частинам шаф та іншим темним куточкам, де найчастіше оселяється міль.

При цьому доктор Поттер попереджає про небезпеку нафталіну: його пари можуть не вбити шкідників, але шкодитимуть людям.

Натомість натуральні методи, які справді відлякують міль, цілком безпечні: це кедрове масло для розпилення в шафі, а також ароматичні засоби — лаванда, розмарин, гвоздика, лавровий лист і чебрець.