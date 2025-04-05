Фахівці поділилися порадами, як швидко навести лад в оселі перед Великоднем і зробити процес приємним

Як швидко навести чистоту в оселі перед Великоднем / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Якщо ви не знаєте, з чого почати прибирання, ось п’ять корисних порад, які допоможуть вам навести порядок у домі.

Підготовка — це вже половина успіху

Почніть день з хорошого сніданку, щоб набратися сил та енергії для всіх майбутніх завдань. Не хвилюйтеся про калорії — все одно спалите їх під час прибирання!

Зробіть все поетапно

Прибирайте по кімнатах: вітальня, спальня, кухня, ванна кімната, а також не забудьте про балкон.

Реклама

Спершу заберіть всі речі, що розкидані навколо. Подумайте: чи потрібні вони вам, чи можна позбутися?

Потім переходьте до пили. Візьміть щітку і очистіть від пилу меблі, полиці та дрібнички, а потім протріть їх, рухаючись зверху вниз.

І наостанок — пилососьте та мийте підлогу, починаючи з найвіддаленіших куточків. Коли завершите з кімнатами, переходьте до кухні та ванної.

Якщо ви втомилися або більше не маєте сил на прибирання, не біда — перенесіть це на наступний день.

Будьте безжальні під час сортування

Не важливо, в якій кімнаті ви прибираєте, робіть це рішуче. Позбувайтесь старого одягу, який давно не носите, непотрібних дрібничок, що забирають місце та збирають пил, застарілої косметики та зламаних побутових приладів, які вже не варто ремонтувати.

Прибирайте усюди

Ідеальне весняне прибирання включає виконання завдань, які зазвичай відкладали на потім. Це миття вікон, прання штор, чистка дверей і ручок, а також наведення порядку на балконі.

Не забувайте про рослини — вони будуть вдячні, якщо ви обережно обіллєте їх теплою водою і зітрете пил з листя.

Приділяйте прибиранню стільки часу, скільки потрібно

Весняне прибирання вимагає часу. Найкраще планувати його на вихідні, коли у вас буде достатньо вільного часу, і ви не будете відчувати напруження через необхідність робити все швидко.

Пилососити, підмітати та мити підлогу цілий день — це важка фізична праця. Тому не забувайте робити перерви, випити чашку кави і перекусити. Коли завершите прибирання в кімнаті, зупиніться на мить, огляньте результат і похваліть себе за докладені зусилля.