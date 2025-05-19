Фахівці розповіли, як часто потрібно мити холодильник: перевірте себе

Як часто потрібно мити холодильник / © Фото з відкритих джерел

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Холодильник відіграє ключову роль у щоденному побуті, адже саме в ньому зберігаються продукти, термін придатності яких завдяки належним умовам значно подовжується. Щоб прилад залишався ефективним і надійним, він потребує регулярного та дбайливого догляду.

Попри те, що холодильник є незамінним елементом сучасної кухні й присутній майже в кожному домі, не всі користувачі приділяють належну увагу його чистоті. Часто регулярне прибирання відкладається або взагалі ігнорується, а чітке уявлення про те, з якою періодичністю слід проводити миття, мають далеко не всі.

Передусім варто регулярно, щонайменше раз на тиждень, протирати полички та внутрішні поверхні холодильника вологою серветкою. Це особливо важливо, адже продукти можуть залишати після себе забруднення — навіть закрита каструля здатна перенести жир чи вологу на полицю, куди згодом потрапляють свіжі овочі й фрукти. Така проста звичка допоможе запобігти розмноженню бактерій і підвищить безпечність зберігання їжі. Рекомендується поєднувати цю процедуру з щотижневим прибиранням оселі.

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Крім того, фахівці радять не рідше ніж раз на 1–2 місяці проводити повноцінне очищення холодильника з розморожуванням. Це дозволяє усунути стійкі запахи, запобігти появі плісняви на стінках та підтримувати прилад у належному стані. Перед миттям обов’язково слід від’єднати холодильник від електромережі, адже волога тканина всередині увімкненого пристрою може стати причиною короткого замикання.

З огляду на те, що холодильник призначений для зберігання харчових продуктів, під час його очищення слід уникати агресивної побутової хімії. Замість неї варто обирати спеціалізовані засоби, розроблені саме для догляду за холодильниками. Альтернативно можна скористатися безпечними домашніми розчинами — наприклад, сумішшю води та оцту у пропорції 1:1 або м’яким мильним розчином. Дотримуючись правил експлуатації та гігієни, ви забезпечите стабільну роботу техніки на довгі роки й збережете якість охолодження продуктів.