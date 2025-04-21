Фахівці розповіли, кому потрібно вдвічі частіше змінювати постільну білизну: сім факторів

Кому потрібно частіше змінювати постільну білизну / © Freepik

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Експерти радять не затягувати зі зміною постільної білизни — ідеально робити це щотижня, а в крайньому разі — раз на два тижні.

Чистота постільної білизни — не лише про зовнішній вигляд чи запах. Навіть якщо вона здається охайною, насправді на тканині можуть збиратися мікрочастинки шкіри, шерсть домашніх улюбленців, пилок, сліди косметики, жир, піт та інші забрудники. Усе це — живильне середовище для пилових кліщів і бактерій. Тож про гігієну варто дбати не менш ретельно, ніж у будь-яких інших аспектах побуту.

Є низка обставин, які змушують переглянути звичний графік прання постільної білизни:

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Спека та волога. Улітку чи в регіонах із теплим кліматом тіло більше потіє, тож змінювати постіль варто частіше — хоча б раз на 4–5 днів.

Алергії. Якщо ви чутливі до пилу чи інших подразників, варто прати постіль ледь не через день — до двох разів на тиждень.

Проблемна шкіра. Тим, хто має дерматологічні захворювання або просто чутливу шкіру, частіше прання допоможе уникнути подразнень.

А ще частіше кидати білизну в прання варто, якщо:

ви рясно потієте;

у ліжку спить ваш кіт або пес;

ви не відмовляєте собі в перекушуваннях у ліжку;

лягаєте спати у вуличному одязі.

Більшість постільної білизни без проблем можна прати в пральній машині, і зазвичай це не забирає багато часу. Простирадла з бавовни чи льону дуже зручні в догляді, їх легко підтримувати в чистоті. А ось тканини, як шовк чи атлас, вимагають більш обережного підходу: їх слід прати при низьких температурах і вибирати режим для делікатних тканин. Віджимати такі матеріали також краще на низьких обертах.