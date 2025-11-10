Фахівці розвіюють міфи: чи потрібно чистити сосиски перед варінням

Чи потрібно знімати оболонку з сосисок перед варіанням / © Pixabay

Фахівці зазначають, що сосиски належать до категорії готових продуктів харчування, проте більшість споживачів надає перевагу подавати їх на стіл після попередньої теплової обробки.

Відповідаючи на одне з найпоширеніших запитань господинь — чи слід знімати оболонку з сосисок перед приготуванням, експерти пояснюють:

— Їстівну оболонку, у якій упаковані сосиски, знімати перед варінням не потрібно. Якщо ж продукт випущений у поліамідній оболонці, її обов’язково слід видалити перед приготуванням.

Головна порада фахівців — не варити сосиски у киплячій воді, а лише легенько пропарити, тримаючи у закипілій воді 3–5 хвилин. Такий спосіб дозволяє максимально зберегти смак та аромат продукту, а також його соковитість.