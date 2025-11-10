- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 55
- Час на прочитання
- 1 хв
Фахівці розвіюють міфи: чи потрібно чистити сосиски перед варінням
Мало хто знає, як правильно готувати сосиски та чи потрібно знімати оболонку перед варінням.
Фахівці зазначають, що сосиски належать до категорії готових продуктів харчування, проте більшість споживачів надає перевагу подавати їх на стіл після попередньої теплової обробки.
Відповідаючи на одне з найпоширеніших запитань господинь — чи слід знімати оболонку з сосисок перед приготуванням, експерти пояснюють:
— Їстівну оболонку, у якій упаковані сосиски, знімати перед варінням не потрібно. Якщо ж продукт випущений у поліамідній оболонці, її обов’язково слід видалити перед приготуванням.
Головна порада фахівців — не варити сосиски у киплячій воді, а лише легенько пропарити, тримаючи у закипілій воді 3–5 хвилин. Такий спосіб дозволяє максимально зберегти смак та аромат продукту, а також його соковитість.