Фахівці знають ці секрети: три способи позбутися пнів і перетворити ґрунт на м’яку, шовковисту землю

Як прибрати пеньки / © unsplash.com

Дерева прикрашають ділянку, дарують тінь і насичують повітря киснем. Але коли на місці зелених красенів планується фундамент, доводиться йти на певні жертви. Спиляти дерево — лише перший крок. Справжній виклик — позбутися пнів та розгалужених коренів.

Розглянемо найефективніші методи та їх особливості.

Метод 1: спалювання пня

Один із найдавніших і водночас дієвих способів — контрольоване спалювання. Щоб зробити це правильно, у деревині свердлять отвір глибиною 30–40 см, засипають калієву або натрієву селітру, заливають водою і закупорюють. За зиму селітра проникне в деревину, а навесні пень легко підпалюється при додаванні гасу.

Цей метод підходить для тих, хто не поспішає з будівництвом. Недолік — ризик підземного тління на торф’яних ґрунтах, що може спричинити пожежу, а також потреба в постійному контролі процесу.

Метод 2: механічне видалення

Більш трудомісткий, але безпечний і екологічний спосіб — обкопування та витягування пня. Викопують траншею навколо, оголюючи корені, які потім перерубують. Сам пень розхитують і витягають вручну або за допомогою лебідки, трактора чи міні-екскаватора.

Перевага цього методу — відсутність хімії. Він ідеально підходить для родючих ділянок, на яких плануються сад або город.

Метод 3: засипання сіллю

Якщо часу достатньо, можна прискорити розкладання деревини за допомогою кухонної солі. У пні роблять отвір, засипають сіль, заливають водою і залишають на рік. Деревина поступово руйнується і перетворюється на трухляву масу, яку легко прибрати.

Альтернатива — спеціальні гербіциди. Вони діють швидше, але можуть погіршувати якість ґрунту на роки. Для будівництва це не критично, але для саду чи городу краще уникати.

Як зберегти дерево, видаляючи лише корені

Якщо потрібно прибрати лише окремі корені, не пошкодивши дерево, дотримуйтесь простого правила: діаметр стовбура помножте на 18 — приблизно на цій відстані можна обрізати корені без шкоди для рослини.

Дійте акуратно, використовуйте лопату або ручний екскаватор, особливо коли корені йдуть глибоко в землю.