Фарба на волоссі триматиметься до 2 місяців: як надовго зберегти насичений колір своїх локонів

Як треба доглядати за локонами, щоб фарба трималася якомога довше, а колір був яскравим та насиченим.

Ті жінки, які полюблять фарбуватися вдома, напевно знають, що яскравий насичений колір зазвичай тримається не більше трьох тижнів. А потім волосся тьмяніє, фарба вимивається і доводиться знову поновлювати колір. Але є секрети, які допоможуть подовжити ефект фарбування надовго. Розповідаємо, що треба робити, аби колір фарбованого волосся залишався яскравим та насиченим до двох місяців.

Що треба робити, щоб фарба на волоссі трималася якомога довше

Правильний догляд. На це мало хто звертає увагу під час догляду за фарбованим волоссям, але це ключовий фактор для того, щоб фарба трималася якомога довше. Треба користуватися шампунями для фарбованого волосся, які допомагають зберегти яскравий насичений колір. Також варто уникати агресивних живильних масок для волосся у період двох тижнів після фарбування.

На це мало хто звертає увагу під час догляду за фарбованим волоссям, але це ключовий фактор для того, щоб фарба трималася якомога довше. Треба користуватися шампунями для фарбованого волосся, які допомагають зберегти яскравий насичений колір. Також варто уникати агресивних живильних масок для волосся у період двох тижнів після фарбування. Тепла вода. Якщо мити фарбоване волосся гарячою водою, колір швидко стає тьмяним, а волосся - ламким. Тому намагайтеся мити голову теплою водою, це надасть вашим локонам здорового блиску, незалежно від того, фарбоване у вас волосся чи ні.

Якщо мити фарбоване волосся гарячою водою, колір швидко стає тьмяним, а волосся - ламким. Тому намагайтеся мити голову теплою водою, це надасть вашим локонам здорового блиску, незалежно від того, фарбоване у вас волосся чи ні. Бальзами та кондиціонери, що не змиваються. Варто використовувати спеціальні незмивні засоби, які захищатимуть пігмент від вимивання, створюючи захисний бар’єр. Також є спеціальні спреї, які робитимуть волосся слухняним та більш яскравим.

Варто використовувати спеціальні незмивні засоби, які захищатимуть пігмент від вимивання, створюючи захисний бар’єр. Також є спеціальні спреї, які робитимуть волосся слухняним та більш яскравим. Захист від сонця та різкого перепаду температури. У деяких засобах догляду за волоссям є компоненти, які захищають від УФ-проміння як у літній період, так і взимку. Тому варто користуватися таким захистом, а також носити головні убори взимку, щоб захистити локони від пошкодження та ламкості.

У деяких засобах догляду за волоссям є компоненти, які захищають від УФ-проміння як у літній період, так і взимку. Тому варто користуватися таким захистом, а також носити головні убори взимку, щоб захистити локони від пошкодження та ламкості. Не слід користуватися приладами для укладання волосся. Варто по можливості обмежити використання фену та різноманітних гаджетів для волосся. Висока температура розкриває кутикули локонів, тому пігмент швидше вимивається і волосся тьмяніє. Якщо без фену не можна обійтися, тоді треба користуватися термозахисними засобами, щоб зменшити шкоду високої температури.

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