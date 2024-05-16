Фарба триматиметься до 3 місяців: як надовго зберегти колір волосся після домашнього фарбування

Так, у перші дні після домашнього фарбування, волосся має розкішний вигляд, неначе після салону. А вже за тиждень починають вимиватися корені, локони тьмяніють і втрачають свій блиск. Професіонали рекомендують у такому випадку просто звернути увагу на догляд за своїм волоссям після фарбування. Щоб локони мали розкішний вигляд упродовж 2-3 місяців, треба дотримуватися кількох простих рекомендацій. Розповідаємо, як правильно доглядати за волоссям, щоб фарба не вимивалася упродовж тривалого часу.

Як надовго зберегти колір волосся після домашнього фарбування

Не слід мити голову в той день, коли ви збираєтеся фарбувати волосся. Тоді пігмент краще вбереться і триматиметься значно довше.

Після фарбування також не слід мити голову, треба зачекати 48 годин. Цей час потрібен для того, щоб барвник добре увібрався.

Варто утримуватися від різноманітних масок та бальзамів упродовж тижня, оскільки після їх використання фарба змивається значно швидше. Це не стосується кондиціонерів, бальзамів та масок, які призначені для догляду за фарбованим волоссям.

Бажано, щоб засоби для догляду за волоссям були тієї самої марки, що й фарба. Оскільки їхні інгредієнти адаптовані один під одного, тому зможуть надовго зберегти пігмент фарби.

Якщо у вас немає засобів по догляду за фарбованим волоссям, то саме час їх придбати. Вони більш дбайливі та щадні до пігменту, не будуть його вимивати упродовж 2-3 місяців.

Якщо ви користуєтеся феном, стайлерами для укладання волосся, тоді обов’язково повинен бути термозахист, який вбереже яскравий колір пофарбованих локонів від високих температур електроприладів.

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