Фарбування технікою Аіртач: щадний спосіб, який підходить для всіх типів волосся та будь-якого віку

Що таке техніка фарбування Аіртач, чим відрізняється від інших способів мелірування

Що таке Аіртач на волосся (Аirtouch)

На сьогодні однією з найпопулярніших технік фарбування волосся є техніка Airtouch або Аіртач. Назва цієї техніки походить з двох англійських слів: touch і air і перекладається як «дотик чи торкання повітря».

Можна сказати, що фарбування аіртач є видом мелірування, ця техніка надає волоссю відтінки одного кольору. Без перебільшення можна сказати, що спосіб фарбування airtouch є супер щадним способом фарбування, не травмує волосся, допомагає набути бажаних природних відтінків волосся. Розповідаємо про переваги цієї техніки фарбування, а їх чимало.

Особливості та переваги техніки мелірування Airtouch

Чим відрізняється Аіртач від інших способів мелірування:

Технікою виконання — пасма для фарбування вибираються за допомогою створюваних потоків повітря.

Це техніка, в якій відсутні різкі та помітні переходи від одного відтінку до іншого, що робить волосся на вигляд природним.

Пігменти, які використовуються у фарбування не містять небезпечних для волосся та організму людини домішок, таких як аміак.

Ефект фарбування зберігається протягом тривалого періоду часу.

Переваги техніки мелірування Airtouch

Airtouch є універсальною технікою та підходить для будь-якої довжини волосся, форми зачісок, типів волосся.

Техніка фарбування Аіртач

Аітач можна застосовувати для жінок будь-якого віку, немає обмежень для застосування даного способу мелірування.

Ця техніка ідеально підходить для тонкого волосся - внаслідок фарбування виникає ефект об'ємної зачіски.

Волосся фарбується вибірково, окремими локонами без шкоди для волосся.

Фарбування Аіртач робить жінку на вигляд значно молодшою.

Як виконується фарбування Аіртач

Підбираються тони для мелірування під наявний відтінок волосся та особливості локонів.

Волосся ретельне розчісується та розподіляється на окремі пасма. Товщина кожного пасма – не більше одного сантиметра.

Виконується робота з пасмами волосся за допомогою фену. Майстер тримає кожне пасмо волосся, спрямовуючи на нього потік повітря. В результаті отримують найтовстіше волосся, яке відокремлено від тонкого і короткого волосся. З отриманими пасмами майстер продовжує роботу.

Під отримані пасма підкладається ​​фольга. Пасма фарбуються за допомогою кисті. Майстер фарбує пасмо відступивши від коріння на 3 - 5 сантиметрів.

Майстер контролює час вплив пігменту на пасма, що фарбуються. Після закінчення фольга видаляється, а фарба змивається. На волосся наноситься кондиціонер.

Як довго тримається фарбування Аіртач та як доглядати за пофарбованим волоссям

Техніка Аіртач відрізняється тривалим результатом, який має ефектний вигляд від шести місяців до одного року. За необхідності та за бажанням повторювати процедуру можна щомісяця.

Щоб максимально продовжити отриманий ефект, рекомендується дотримуватися нескладних правил:

Не слід самостійно підбирати засоби, які можуть знебарвлювати наявний відтінок. Наприклад, не рекомендується користуватися кокосовим маслом після виконання фарбування.

Не бажано використовувати тверду воду для миття голови.

Щоб усунути ефект пухнастого волосся, майстри рекомендують застосовувати живильні маски та креми.

Необхідно приділяти увагу живленню кінчиків волосся.

У зимовий період необхідно захистити волосся від вітру та морозу. Влітку слід використовувати спеціальні засоби для волосся, які захищають локони від ультрафіолету.

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