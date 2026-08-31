Фарширований перець по-новому: три рецепти, які захочеться готувати знову і знову

Перець / © pixabay.com

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Фарширований перець — одна з тих страв, яку можна готувати по-різному, щоразу отримуючи новий смак. Це чудовий варіант для ситного обіду чи вечері, адже начинку можна легко змінювати, додаючи улюблені овочі, крупи, м’ясо або сир.

ТСН.ua підготував три прості рецепти фаршированих перців.

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Перець, фарширований м’ясом і рисом

Інгредієнти:

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8–10 перців

500 г м’ясного фаршу

100 г рису

1 цибулина

1 морква

2 ст. л. томатної пасти

400 мл води або бульйону

2 ст. л. сметани

2 ст. л. олії

сіль і чорний перець

Приготування:

Рис промийте та відваріть до напівготовності. Цибулю дрібно наріжте, моркву натріть і обсмажте на олії до м’якості. Змішайте фарш із рисом, половиною засмажки, сіллю та перцем. Перець помийте, зріжте верхівки та очистьте від насіння. Наповніть його начинкою, але не надто щільно. Для приготування соусу змішайте томатну пасту, сметану, воду та решту засмажки. Викладіть фарширований перець у каструлю, залийте соусом приблизно до половини та тушкуйте під кришкою 40–50 хв на невеликому вогні.

Фарширований перець без м’яса

Інгредієнти:

6–8 перців

150 г рису

1 кабачок

1 морква

1 цибулина

2 помідори

100 г твердого сиру

2 ст. л. олії

сіль і перець

Приготування:

Рис відваріть до напівготовності. Цибулю, моркву та кабачок наріжте невеликими кубиками й обсмажте на олії. Додайте нарізані помідори та тушкуйте ще кілька хвилин. Змішайте овочі з рисом, додайте сіль, перець і зелень. Перці очистьте від насіння та наповніть начинкою. Викладіть їх у форму, на дно налийте трохи води, накрийте фольгою. Запікайте 30–35 хв у розігрітій до 190°C духовці. Потім зніміть фольгу, посипте перці тертим сиром і поверніть у духовку ще на 10 хв.

Перець, фарширований куркою, грибами та сиром

Інгредієнти:

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6-8 перців

400 г курячого філе

200 г печериць

1 цибулина

150 г твердого сиру

2 ст. л. сметани

1 ст. л. олії

сіль і чорний перець

Приготування:

Куряче філе та гриби наріжте невеликими шматочками. Цибулю подрібніть і обсмажте на олії до золотистого кольору. Додайте гриби та курку, сіль і перець. Готуйте кілька хвилин майже до готовності. Начинку трохи охолодіть і змішайте зі сметаною та половиною тертого сиру. Перці розріжте вздовж навпіл і очистьте від насіння. Наповніть половинки начинкою, викладіть до форми і посипте рештою сиру. Запікайте 25–30 хв у духовці, яка розігріта до 190°C, поки сир не стане золотистим.

Нагадаємо, ми ділилися рецептами перцю на зиму — ця закрутка стане улюбленою.

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